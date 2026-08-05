La guerra que alcanzó a los influencers: César Gastélum se suma a lista de asesinados entre guerra de Chapitos-Mayiza

Desde el inicio de la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza, en septiembre de 2024, al menos 10 creadores de contenido han sido asesinados en distintos hechos presuntamente relacionados con facciones del Cártel de Sinaloa; el caso más reciente es el de César Gastélum, atacado a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo en Culiacán .

Los crímenes se han registrado principalmente en Sinaloa, aunque también existen casos en Baja California y Morelos; las víctimas fueron atacadas en diferentes circunstancias, desde agresiones directas hasta desapariciones que posteriormente terminaron con el hallazgo de sus cuerpos.

Diez creadores de contenido asesinados desde 2024

La lista comenzó con Juan Carlos “El Chilango”, seguido de Miguel Vivanco “El Jasper” y Leobardo Aispuro “El Gordo Peruzzi”. Durante 2025 fueron asesinados Agustín Paul “El Pinky”, Adalberto Peña “El Tata”, Víctor Manuel “El Brasileño”, Gali Castro, Camilo Ochoa y Gerardo “El Gerri”.

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¿Qué pasa en nuestro país?



Asesinan al influencer César Gastélum en Culiacán mientras realizaba una transmisión en vivo.



Además, detectan nuevo caso de "mula ciega" en Tijuana, Baja California.



Esto y más en #AgendaMéxico con Verónica Carrera pic.twitter.com/0imXIFKZwp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 6, 2026

César Gastélum, el caso más reciente en Culiacán

Gastélum fue asesinado el martes 4 de agosto afuera de un establecimiento de comida rápida. Según el Gabinete de Seguridad, una línea de investigación apunta al contenido que publicaba relacionado con La Mayiza; las indagatorias continúan para determinar el móvil e identificar a los responsables.