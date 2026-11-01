Este 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, cuya viuda y ahora alcaldesa del municipio convocó y encabezó una marcha pacífica, en la que exigió justicia para Manzo y para todas las personas que están buscando a personas desaparecidas.

La marcha se desarrolló en un contexto en el que las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo continúan abiertas. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha reportado un avance del 90% en el esclarecimiento del caso y había informado de 33 personas detenidas, entre presuntos autores intelectuales, operadores de la estructura criminal y otros implicados.

“No queremos que el asesinato de Carlos Manzo quede en la impunidad”. Grecia Quiroz (@GreciaMich2027) alzó la voz no solo por su esposo, sino por todas las víctimas que siguen esperando justicia y por las madres buscadoras de México. “Mientras queden responsabilidades sin investigar, seguirá existiendo una deuda”. https://t.co/RXbnr3tybG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 1, 2026

Entre los principales investigados se encuentran Ramón Ángel “N”, alias “El R1" o “Moncho”, y Jorge “N”, conocido como “El Licenciado” o “El Contador”, identificados por las autoridades como presuntos responsables de la planeación del homicidio.

También figuran Alexis Jesús “N”, alias “El Brilloso"; Cristian Martín “N”, alias “El Vikingo"; Alejandro “N”, alias “K-Oz”, y Gerardo “N”, alias “El Congo”, quienes enfrentan procesos penales por su probable participación en hechos relacionados con la investigación.

Apenas el pasado 29 de octubre, tres días antes del aniversario, la FGE, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, cumplimentó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad de encubrimiento.