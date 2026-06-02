Filtraban información al crimen organizado: Caen dos servidores públicos de Michoacán por caso de Carlos Manzo

¡Siguen saliendo detenidos! El caso del político Carlos Manzo en Michoacán continúa evidenciando a culpables ligados al asesinato del eque era alcalde de Uruapan.

Ahora señalaron a dos funcionaros y exfuncionarios del estado por brindar información clave a grupos criminales involucrados en el atentado.

Exservidor de la Fiscalía de Uruapan avisaba sobre capturas

Héctor Hugo "N", conocido bajo el alias de "Manuel", fue detenido el pasado 21 de mayo de 2026. Este trabajaba como servidor público dentro de la Fiscalía Regional de Uruapan.

Según las indagatorias presentadas por el fiscal del estado, el detenido utilizaba su cargo para rastrear el estatus en el que se encontraban las investigaciones del caso de Carlos Manzo y avisar mediante mensajes a la aliada del CJNG, "La Tía", ya detenida, sobre las órdenes de aprehensión, específicamente la de "El Congo".

"El Comandante Gary" delataba los operativos estatales

Un día después, el 22 de mayo, las autoridades detuvieron a Juan Luis "N", alias "El Comandante Gary". Este se encontraba en activo como agente de la Guardia Civil de Michoacán, en el área de Medio Ambiente.

Las autoridades lo acusan de sabotear la seguridad del estado al filtrar fotografías de armamento de la corporación y dar aviso

a los criminales sobre el despliegue de operativos en el municipio de Uruapan.

La conexión directa con la célula de "La Tía" y el CJNG

Autoridades vincularon directamente a los do policías con el grupo criminal comandado por Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", y Jorge Amando, alias "El Licenciado", considerado uno de los autores intelectuales del asesinato de Manzo.

Los agentes dejaban que la facción del CJNG operara, facilitando materiales y evidencias.

Quiénes son los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo

Autores intelectuales y líderes criminales (CJNG)



Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado" y/o “El Contador”: Líder regional del CJNG y presunto autor intelectual del crimen.

Alejandro Baruc Castellanos Villafaña, alias “El K-OZ”: Jefe de plaza del CJNG (subordinado de "El Licenciado").

Cómplices dentro del entorno de la víctima



Samuel García Rivero: Director de Relaciones Públicas de Carlos Manzo (acusado de filtrar la agenda privada del alcalde al CJNG).

Siete escoltas de Carlos Manzo: Investigados por su falta de actuación y omisión al momento del ataque armado (7 personas).

Reclutadores y autores materiales



Jaciel Antonio Herrera Torres, alias “El Pelón”: Responsable de reclutar sicarios.

Gerardo Rodríguez, alias "El Congo": Responsable de reclutar sicarios.

Ramiro "N": Presunto autor material (reclutado).

Víctor Manuel Ubaldo: Presunto autor material (reclutado en un centro de rehabilitación en Uruapan).

Fernando Josué "N": Presunto autor material (reclutado en un centro de rehabilitación en Uruapan).

Mensajeros, halcones y narcomenudistas



Ulises "N": Presunto narcomenudista.

Gerardo “N”: Fungía como mensajero entre “El Licenciado” y los demás implicados.

Flor “N”: Fungía como mensajera entre “El Licenciado” y los demás implicados.

Wendy Fabiola "N", alias "La Tía"

Héctor Hugo, alias "Manuel"

Juan Luis "N", alias "El Comandante Gary"

Red de taxistas colaboradores



Ricardo Cliserio "N"

Alan "N"

Josué Elogio (o Eulogio “N”)

Rafael “N”, alias “La Aurora”

Red de apoyo familiar (vinculados a "El K-OZ")

