Abogados de presuntos asesinos del tecladista de Camilo Séptimo alegan tortura; esto dicen las autoridades

Después de que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” ingresaran al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, tras enfrentar una investigación por el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia, la defensa de uno de los acusados alegó tortura.

Cabe recordar que el crimen le quitó la vida al músico, así como a su esposa Ana Paula, quien estaba embarazada, a su hija Sofía de 3 años de edad, Aleyda, asistente de 21 años, y Nala, una perrita.

Defensa de acusado en el caso Camilo Séptimo alega tortura en Penal de Barrientos

El abogado de Diego Sebastián “N” alegó que su cliente sufrió tortura a las pocas horas de haber sido ingresado al Penal de Barrientos.

Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad del Estado de México, descartó que el detenido sufra tortura. Incluso refirió que pidió certificados médicos que rechazan que Diego Sebastián “N” haya sufrido maltratos de algún tipo.

Seguridad del Edomex descarta maltrato a implicado en homicidio de Jonathan Meléndez

“Inclusive lo tenemos aparte, para que no esté con la población, para que no pueda ser objeto de alguna agresión”, afirmó el secretario de Seguridad mexiquense.

Al respecto, el funcionario aseguró que estas declaraciones de la defensa podrían ser una estrategia para que ambos detenidos fueran trasladados a otro penal.

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Cabe recordar que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” están vinculados a proceso por los delitos de homicidio múltiple, interrupción del embarazo, así como maltrato y crueldad a los seres sintientes.

El juez determinó un plazo de cuatro meses para que la Fiscalía estatal termine con la investigación respectiva contra los dos señalados.