Niño sobreviviente identificó a Daniel “N”, presunto responsable de asesinato masivo donde murió el tecladista de Camilo Séptimo

Un nuevo giro en el caso del asesinato múltiple contra la familia del tecladista del grupo de rock Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y es que el único niño que sobrevivió al crimen sucedido en Atizapán, en el Estado de México, logró identificar a Diego Sebastián “N”, detenido por presuntamente haber cometido el crimen.

Vinculan a proceso a imputados por el caso del tecladista de Camilo Séptimo

Cabe recordar que, tras nueve horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable responsabilidad en el multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2026 en un departamento de la zona esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Entre las víctimas se encuentran Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista del grupo Camilo Séptimo; su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, una niña de tres años; Aeyda Romero, una mujer que trabajaba con la familia, así como un perro.

Diego y Gerardo "N" fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el asesinato de un músico de @CamiloVIImx, su esposa embarazada, su hija de 3 años, una trabajadora y un perro.



La juez valoró 60 pruebas y ambos enfrentan cargos cuya condena podría superar los 200… pic.twitter.com/GZs9eVC2B7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

Sobreviviente clave: así identificaron al presunto implicado en el multihomicidio de Atizapán

La identificación por parte del niño sobreviviente ocurrió por medio de su abuela, ya que el menor aún no ha declarado ante las autoridades.

La audiencia se extendió por aproximadamente nueve horas. Durante ese tiempo, la jueza valoró 60 datos de prueba aportados por la Fiscalía del Estado de México. Entre los elementos más relevantes destacan testimonios y evidencias que ubican a los imputados en la escena del crimen y en la huida posterior.

Las pruebas de la Fiscalía: amenazas, armas con silenciador y placas falsas

Según la investigación, el día del multihomicidio los dos sujetos salieron de la Zona Esmeralda en un vehículo. En ese trayecto, Diego “N” amenazó con un arma de fuego con silenciador a una vigilante del fraccionamiento. También, de acuerdo con la Fiscalía, amenazó a un amigo de Jonathan Meléndez y le advirtió que no dijera que lo había visto, o le iba a pasar lo que les pasó a sus amigos.

Al interior del vehículo usado para huir, las autoridades encontraron cinturones, cinta industrial y unas placas que los imputados habrían utilizado para sobreponerlas el día del crimen. Estos hallazgos forman parte del conjunto de pruebas que la jueza consideró para dictar la vinculación a proceso.

¿A qué condena se enfrentan los detenidos por el crimen del tecladista de Camilo Séptimo?

Diego “N” y Gerardo “N” enfrentan los cargos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad contra seres sintientes, por la muerte del perro. La defensa de las víctimas señaló que la condena podría superar los 200 años de cárcel.

La jueza fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, la Fiscalía deberá integrar los elementos restantes antes de que el caso avance a la siguiente etapa procesal.