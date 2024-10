Asesinato del padre Marcelo Pérez: “Signo de la descomposición social que se vive en Chiapas”

Marcelo Pérez Pérez, padre de la iglesia Guadalupe en San Cristóbal de las Casas , Chiapas, fue asesinado durante la mañana del domingo 20 de octubre por sujetos armados, lo que causó conmoción entre los habitantes de la comunidad, pues además de sus funciones religiosas, era mediador en conflictos armados, activista por los derechos humanos y, en varias ocasiones denunció la violencia y el desplazamiento forzado provocado por el crimen organizado.

Este domingo, miles de sus seguidores se reunieron en San Cristóbal para rezar por su alma, pero también para pedir justicia. Incluso, en todo el país, hubo pronunciamientos por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la iglesia.

Asesinato del padre Marcelo, un signo de la descomposición social que se vive en Chiapas

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Jorge Atilano González Candia, padre jesuita del sector social de la compañía de Jesús detalló que el asesinato del padre Marcelo es un signo de la descomposición social que se vive en el estado de Chiapas, por lo que reconoce que existe el temor de desarrollar sus funciones y señala que es urgente que se trabaje en la institucionalidad.

“El trabajar en los territorios, el tener una red territorial que nos acerca a todos los rincones del país, pues hoy lo vemos como una actividad vulnerable, este tipo de asesinatos genera miedo e incertidumbre, cuando uno anda en la carretera, viajando de un lugar a otro; sin embargo, también sabemos que hay comunidades, el arraigo que tenemos en el territorio, también eso nos hace sentirnos cuidados.

“En este momento, la situación que estamos viviendo, a los sacerdotes nos toca mediar con grupos, problemas entre familias, vecinos, papá e hijos o en comunidades, y eso tiene su riesgo actualmente, se puede malinterpretar, pero nuestra labor es estar de lado de los pobres, escuchar a las víctimas, poder darles voz y también pedir que se tenga la institucionalidad necesaria para que estas cosas no sucedan, Chiapas muestra la débil institucionalidad que se tiene y la necesidad de un plan emergente de pacificación en el estado”, explicó el padre jesuita.

Jorge Atilano González Candia reiteró cuáles son las medidas en las que se debe trabajar para frenar el aumento de la violencia en el país.

“Al día se cometen en promedio 90 asesinatos y 26 desapariciones, México vive un drama humanitario, eso nos preocupa, por eso, muchas veces hemos alzado la voz, de que se necesita atender esta situación de manera urgente, se necesitan reformas, cambios institucionales, se necesitan fortalecer las capacidades de investigación para que se realice justicia, estamos delante un problema institucional, entre todos, cada quien debe poner de su parte para que podamos contar con la paz que necesitamos.

“Hemos estado investigando esta situación que se vive en México, y lo que vemos que es necesario es que se debe atender a las víctimas, familias, las comunidades dañadas, reconstruir la institucionalidad del estado, sobre todo a nivel municipal, se necesitan rehacer las policías locales, darle su importancia y capacitación, también se necesita rehacer la comunidad, atender la salud mental por secuelas de la violencia”, agregó el padre.

¿Cuáles serían los motivos por los que el padre Marcelo Pérez Pérez habría sido asesinado?

Jorge Atilano González Candia, padre jesuita del sector social de la compañía de Jesús, explicó cuáles podrían ser los motivos de la línea de investigación por la muerte del religioso Marcelo Pérez.

“El día de ayer se comunicaron las autoridades federales, diciendo que van a poner de su parte para hacer la investigación y que el asesinato no quede impune, es un buen signo de apertura y diálogo. Lo que creemos que se necesita es hacer la investigación, creemos que esto está relacionado con el papel de mediador que hizo el padre Marcelo en Pantelhó, porque ahí se eligió un consejo que no fue reconocido por las autoridades y, más bien, el congreso del estado reconoció a otro tipo de personas que no es la que quería la comunidad, fue ahí donde el padre Marcelo fungía como mediador, en el diálogo entre autoridades y la comunidad, lo que pedimos es que se investigue el caso y que también se pueda atender los conflictos en Chiapas, pues son muchos y es necesario que el estado pueda poner de su parte”, sentenció.

Seguidores del Padre Marcelo lo acompañan en su último adiós

Mientras las autoridades investigan y la comunidad pide que este crimen no que de impune, cientos participaron en una misa de cuerpo presente por el Padre Marcelo quien fue asesinado este domingo en San Cristóbal de Las Casas.

Desde San Andrés Larráinzar, su pueblo natal, lo despidieron y pidieron justicia. En la misa participaron tres obispos y decenas de sacerdotes que lo conocieron.