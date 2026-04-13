ICE detiene a Rafael Zaga Tawil, acusado de millonario fraude al Infonavit

Rafael Zaga Tawil, acusado de un fraude de más de 5 mil millones de pesos contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quedó detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El registro del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense muestra que el sujeto mexicano está bajo custodia del ICE y se encuentra en el Centro de Detención del condado Glades, en Florida.

|Departamento de Seguridad Nacional de EU.

Delincuencia organizada y lavado de dinero: Los cargos de la FGR contra los Zaga

Rafael Zaga Tawil es uno de los hombres señalados por un presunto saqueo por una suma superior a los 5 mil millones de pesos al Infonavit. En 2022, un juez mexicano emitió una orden de aprehensión contra él y su hijo Elías Zaga Hanono.

La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El caso Telra Realty: Cómo se fraguó el saqueo de 5 mil millones de pesos

Las investigaciones indican que el hermano de Rafael Zaga Tawil fungía como secretario del consejo de administración de Telra Realty, la cual firmó un acuerdo de indemnización por la terminación anticipada de los contratos que había firmado con el Infonavit.

Esa indemnización causó daño al organismo por 5 mil millones de pesos.

De Murat a Penchyna: Los directores del Infonavit durante el conflicto con Telra

Los contratos habían sido firmados en 2014, cuando el Infonavit era dirigido por Alejandro Murat, hoy senador de la República abanderado por el partido Morena.

No obstante, la cancelación de los contratos con Telra Realty ocurrió en 2017, cuando David Penchyna dirigió el Infonavit, debido a que el organismo gubernamental alegaba que la forma de contratos había sido indebida.