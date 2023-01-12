Rusia dijo que enviará una nave espacial vacía a la Estación Espacial Internacional el próximo mes para regresar a la tierra al astronauta y cosmonautas atrapados en la estación espacial cuyo vehículo que estaba destinado a traerlos de regreso a la tierra, resultó dañado por el impacto de un pequeño meteorito.

La agencia espacial rusa Roscosmos, hizo el anuncio después de examinar la capacidad de vuelo de la cápsula tripulada Soyuz MS-22 acoplada a la Estación Espacial que provocó una fuga de refrigerante en el radiador en el mes de diciembre.

La nave será enviada a la Estación Espacial el 20 de febrero

Roscosmos y funcionarios de la NASA dijeron en una conferencia de prensa conjunta que una nave espacial Soyuz sin tripulación, MS-23, sería enviada a la ISS el 20 de febrero para traer de regreso a la Tierra a los cosmonautas rusos Dmitry Petelin y Sergei Prokopyev y al astronauta de la NASA Frank Rubio.

"No lo llamamos Soyuz de rescate", dijo Joel Montalbano, gerente del programa ISS en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston. "Lo llamo una Soyuz de reemplazo.

"En este momento, la tripulación está a salvo a bordo de la estación espacial".

MS-22 llevó a Petelin, Prokopyev y Rubio a la ISS en septiembre después de despegar del cosmódromo de Baikonur, operado por Rusia, en Kazajstán.

Estaban programados para regresar en marzo

Astronauta y cosmonautas estaban programados para regresar a casa en la misma nave espacial en marzo, pero su estadía en la ISS ahora se extenderá por varios meses más.

MS-22 comenzó a perder refrigerante el 14 de diciembre, poco antes de que los cosmonautas rusos comenzaran una caminata espacial, después de ser golpeado, por lo que los funcionarios espaciales estadounidenses y rusos creen que era una pequeña roca espacial.

Todo apunta a un micrometeoroide

Montalbano dijo que "todo apunta a un micrometeoroide" y no a basura espacial, ni a un problema técnico.

El director ejecutivo de Programas de Vuelo Espacial Humano en Roscosmos, Sergei Krikalev, dijo que "la teoría actual es que este daño fue causado por una pequeña partícula de aproximadamente un milímetro de diámetro".

Otro escenario de emergencia implica el uso de la cápsula SpaceX Crew Dragon que actualmente está acoplada a la ISS después de llevar a cuatro astronautas a la Estación Espacial en octubre para una misión de seis meses.

Conversaciones con SpaceX para posible rescate

Montalbano dijo que se han mantenido conversaciones con SpaceX sobre el uso de la cápsula Crew Dragon para llevar a casa a otros astronautas a bordo de la ISS.

La nueva cápsula Soyuz se lanzará desde Kazajstán el 20 de febrero, un mes antes de lo previsto.

Nadie estará a bordo; la cápsula volará en modo automático, anunció el jefe de la Agencia Espacial Rusa, Yuri Borisov, más temprano ese día.

El plan original era lanzar esta nueva Soyuz en marzo con dos rusos y un estadounidense, reemplazos de los tres que ya estaban arriba.

Esta nueva tripulación ahora tendrá que esperar hasta fines del verano o el otoño para volar cuando otra cápsula esté lista para ellos.

