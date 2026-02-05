¡Terrible! Hombres armados asesinan a casi 200 personas en Nigeria, ¿por qué?

La violencia en Nigeria ha mutado de simples robos de ganado a ejecuciones ideológicas masivas. Este miércoles, autoridades nigerianas confirmaron dos ataques armados que dejaron casi 200 personas fallecidas en aldeas remotas del centro del país.

Los ataques ocurrieron en Kwara y en Katsina, ambos perpetrados por hombres armados .

🇳🇬 | Masacre en Nigeria: Extremistas armados irrumpe en dos aldeas y matan a 162 personas en el estado de Kwara, en uno de los peores episodios de violencia de los últimos meses en el país africano. pic.twitter.com/jT4UrMnGis — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 4, 2026

El exterminio en Kwara: Morir por no renunciar al Estado

El ataque en la comunidad de Woro (Kwara) ha sido calificado como el más mortífero del año en la frontera con el estado de Níger, registrando al menos 170 muertes. Los atacantes no se limitaron a disparar; seleccionaron a los residentes, les ataron las manos a la espalda y los ejecutaron uno a uno.

El legislador Saidu Baba Ahmed, quien se encuentra en el sitio ayudando a las labores de identificación de cadáveres, informó que las tiendas y hogares fueron incendiados, obligando a los sobrevivientes a esconderse en los espesos matorrales de la zona.

¿Por qué atacaron a la comunidad de Kwara?

Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. Los atacantes eran hombres que ya frecuentaban la aldea para predicar. El martes, el mensaje cambió: exigieron que todo el pueblo abandonara su lealtad a las leyes nacionales para abrazar la ley islámica .

Tras negarse a unirse a la revolución yihadista (ideología islámica), los hombres abrieron fuego, remarcando su deseo de expandir el control territorial a través del terror.

🇳🇬 | Masacre en Nigeria: 162 muertos en ataques del grupo Lakurawa (ISIS) en el estado de Kwara. La violencia extrema aumenta la presión tras las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente si no se detienen las matanzas de civiles. pic.twitter.com/RRH1HzyrCM — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 4, 2026

El ataque en Katsina habría sido por "extorsión"

En el estado norteño de Katsina, el asesinato de 21 personas marca el fin de un acuerdo de seis meses que había entre la comunidad y grupos delincuenciales.

En muchas regiones de Nigeria , los residentes se ven obligados a reunir dinero y alimentos para pagar "protección" a las bandas armadas y evitar ser saqueados. Sin embargo, este ataque casa por casa demuestra que estos pactos son volátiles y que la extorsión no garantiza la seguridad real de las familias en las zonas rurales.

Trump mantiene la mira en Nigeria

El gobierno nigeriano se encuentra contra las cuerdas. El año pasado, el presidente Donald Trump acusó directamente a Nigeria de ser incapaz de proteger a sus ciudadanos, especialmente a la población cristiana.

Tras los ataques de fuerzas estadounidenses contra objetivos terroristas en diciembre pasado, el mundo tiene los ojos puestos en cómo responderá el ejército local ante este nuevo desafío que deja en evidencia la vulnerabilidad de sus fronteras internas.