¿Por los cielos? Este es el costo del kilo de aguacate en EU para el guacamole del Super Bowl 2026

Falta menos de una semana para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se enfrenten en Santa Clara, California, por el Super Bowl 2026 y el verdadero ganador ya tiene nombre: el aguacate mexicano .

En los hogares de Estados Unidos, ver el Gran Juego sin un tazón de guacamole es impensable, lo que ha generado una movilización masiva de camiones desde los campos de México para cubrir la demanda de millones de espectadores.

🥑🏈 ¡Listo el guacamole rumbo al #SuperBowl !



El 8 de febrero, el aguacate mexicano será el protagonista del #SuperBowlLX , rompiendo récord histórico de envíos a #California.



📦 La APEAM proyecta 127 mil toneladas de aguacate mexicano enviadas a Estados Unidos en las… pic.twitter.com/AYlHWNVYFR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 3, 2026

¿Cuánto cuesta el kilo de aguacate en Estados Unidos?

Para este martes 3 de febrero, los precios en los supermercados estadounidenses ya reflejan la cercanía del evento. El kilogramo de aguacate se vende entre los $2.09 y los $5.41 dólares. Traducido a moneda mexicana, esto representa un rango de entre 36 y 94 pesos, un precio competitivo que permite que el fruto sea la estrella de las parrilladas y reuniones que se organizan en todo el país vecino de cara al próximo domingo.

Impacto económico: El "Touchdown" de los productores de aguacate

Más allá del deporte, el Super Bowl representa la semana más importante del año para miles de familias mexicanas que viven del campo. La inversión constante en mejores prácticas agrícolas y la coordinación entre empacadores ha permitido que este récord de 127 mil toneladas sea una realidad.

Mientras el mundo espera ver a Bad Bunny en el escenario de Santa Clara, los agricultores mexicanos celebran una temporada que ya es histórica por su volumen y eficiencia comercial.

¡VÍVELO AQUÍ! 🔥🏈



El domingo 8 de febrero tienes una cita con nosotros para disfrutar el Super Bowl LX con la mejor transmisión.#RitualNFL #TenemosElFlow #RitualINoLVIDABLE

⁣

👇 SEAHAWKS VS PATRIOTS ⁣

📅 Domingo 8 de febrero

🕔 5:00 PM⁣⁣

📺 Azteca 7⁣⁣

💻… pic.twitter.com/wR93rWH3DH — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) February 4, 2026

El secreto del guacamole perfecto para el Super Bowl

Aunque existen muchas recetas, en Estados Unidos el guacamole del Super Bowl se mantiene fiel a la sencillez. El ingrediente central es el aguacate mexicano maduro, apreciado por su textura cremosa. La receta ganadora suele incluir cebolla, jitomate, un toque de limón y sal.

Algunos prefieren agregar chile para darle el toque picante, pero el consenso es claro: sin el aguacate de Michoacán o Jalisco, la experiencia del medio tiempo simplemente no es la misma.

Un envío histórico: Más aguacate que nunca

Este 2026 no es un año cualquiera. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) ha reportado el envío de 127 mil toneladas de fruta durante las últimas cuatro semanas previas al evento. Esta cifra no solo supera en un 11% lo logrado el año anterior, sino que marca un volumen récord para este periodo.

Gracias a un clima favorable y a una logística impecable, el abasto está garantizado para que nadie se quede sin su botín verde durante el partido.

Michoacán y Jalisco: Los estados que alimentan el estadio

El corazón de esta exportación late en el occidente de México. Michoacán sigue siendo el rey indiscutible, aportando el 88% del volumen total, con municipios como Tancítaro, Uruapan y Salvador Escalante a la cabeza. Por su parte, Jalisco ha consolidado su participación con el 12% restante, destacando la producción de Zapotlán el Grande y San Gabriel.

Juntos, estos estados aseguran que el sabor y la textura que prefieren los consumidores estadounidenses lleguen en perfectas condiciones.