Golpizas y hasta esclavitud: las torturas de la dictadura de Venezuela tras las elecciones, denuncia HRW

La represión de la dictadura de Venezuela llegó a límites indignantes, más aún después de las elecciones presidenciales, donde Nicolás Maduro se proclamó ganador, a pesar de que la oposición y distintas organizaciones internacionales aseguran que resultaron fraudulentas.

Human Rights Watch revela la brutal campaña de represión en Venezuela durante 2025

En este contexto, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) emitió este miércoles 4 de febrero de 2026 su más reciente informe sobre derechos humanos en el mundo. En él, destaca que el régimen venezolano inició una “campaña nacional de intimidación y represión” desde las semanas posteriores a esos comicios y durante todo 2025.

Fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como “colectivos” , participaron activamente en esta violencia. HRW registra al menos 24 muertes y numerosos arrestos como resultado.

Tortura y violencia sexual: Los crímenes documentados en el informe de HRW

“Miles de críticos, incluidos niños, opositores políticos y extranjeros, han sido detenidos arbitrariamente y acusados en audiencias virtuales con cargos vagos como ‘incitación al odio’ y ‘terrorismo’”, indica el documento. Los arrestados denuncian incomunicación, negación de visitas y defensa legal, además de torturas como golpes, asfixia y hacinamiento.

Además, las mujeres detenidas han sido víctimas de violencia sexual, incluyendo violencia reproductiva, desnudez forzada y “posibles actos de esclavitud sexual o prostitución forzada”.

Captura de Maduro impulsa excarcelaciones y propuesta de amnistía en Venezuela

El reporte surge poco más de un mes después del 3 de enero de 2026, cuando Estados Unidos ejecutó un operativo militar en Caracas. Capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York para juzgarlo por narcoterrorismo, narcotráfico y armas, cargos que él rechaza.

Tras su derrocamiento, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada . Inició medidas para resolver tensiones políticas y promover diálogo. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, anunció el 8 de enero que “un número importante” de personas saldría de prisión. El 30 de enero, Delcy propuso una ley de amnistía general que cubra casos desde 1999, año en el que comenzó la dictadura de Hugo Chávez.

Foro Penal vs. Gobierno: La controversia por el número real de liberados

El régimen venezolano reporta más de 800 excarcelaciones. Sin embargo, la ONG Foro Penal registra solo 344 presos políticos liberados hasta el 1 de febrero y familias de presos denuncian lentitud en el proceso.

HRW no incluye estos eventos recientes, pero advierte sobre excarcelaciones pasadas, ya que las autoridades del régimen no cerraron investigaciones penales y aplicaron restricciones. “Muchos han sido forzados a firmar documentos que les prohíben dar información sobre su arresto o procedimientos legales, y algunos han sido obligados a grabar videos en los que dicen que sus derechos fueron respetados mientras estuvieron en detención”, destaca el informe.

Libertades en jaque: activistas, periodistas y leyes represivas en 2025

HRW documentó diversas acciones contra activistas durante 2025. En la primera mitad del año, registraron 321 casos de intimidación, acoso y detenciones arbitrarias. Hasta el 5 de septiembre, cinco defensores permanecían detenidos: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejeda y Eduardo Torres, pero todos ellos fueron liberados en enero de 2026 tras el anuncio de Jorge Rodríguez.