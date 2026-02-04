¿Fin de la crisis? Trump retira 700 agentes migratorios tras protestas contra ICE en Minnesota

¿Fin de las redadas de ICE en Minnesota? La administración del presidente Donald Trump anunció la retirada de aproximadamente 700 agentes federales de inmigración de Minnesota, aunque alrededor de 2 mil oficiales seguirán desplegados en el estado, informó el zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en una conferencia de prensa en Minneapolis.

Esta decisión se produce en el contexto de un operativo de inmigración masivo conocido como Operation Metro Surge, que desde diciembre ha llevado a miles de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) al área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul para detener y deportar migrantes irregulares.

.@RealTomHoman in Minneapolis: "Given this increase in unprecedented collaboration, and as a result of the need of less law enforcement officers to do this work in a safer environment, I am announcing effective immediately, we will draw down 700 people." https://t.co/WvZtxhqDOh pic.twitter.com/KRIlclcdyd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 4, 2026

¿Por qué se están retirando algunos agentes de Minnesota?

Homan explicó que la reducción de agentes se debe a una “cooperación sin precedentes” por parte de autoridades locales y estatales que han permitido que el operativo transfiera la custodia de detenidos desde cárceles del condado, reduciendo la necesidad de un mayor número de agentes del ICE en las calles: “Aunque retiramos 700 oficiales, la política de deportaciones masivas continuará en todo el país”, declaró Homan, subrayando el compromiso de la administración Trump con una aplicación estricta de las leyes migratorias.

🚨 BREAKING: Tom Homan announced he spoke with the Chief of Minneapolis Police and made them TAKE DOWN THE ROADBLOCKS



“The roadblocks being set up? You WON'T STOP ICE!” pic.twitter.com/EncUIEDQ01 — Nick Sortor (@nicksortor) February 4, 2026

¿Qué pasa con las redadas y protestas en Minnesota?

Minnesota, un estado gobernado por demócratas, se ha convertido en un punto de tensión nacional a raíz de las redadas contra migrantes, que ha provocado semanas de protestas, además de enfrentamientos con agentes federales.

Uno de los factores que encendieron las protestas fue la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en incidentes separados con agentes federales, la muerte de Renée Good y Alex Pretti, quienes fueron abatidos durante acciones relacionadas con un operativo federal.

Estos sucesos desencadenaron manifestaciones, críticas de líderes locales, además de una huelga general en Minnesota en enero de 2026, una medida histórica de protesta contra la presencia de agentes federales en el estado.

“¡Suficiente es suficiente!”: Se extienden las protestas contra las redadas de ICE en Estados Unidos

¿Qué sigue para Operation Metro Surge?

A pesar de la reducción parcial de agentes en Minnesota, la operación sigue siendo objeto de contrversia y de disputas legales. Cabe decir que Minnesota y varias ciudades presentaron demandas constitucionales disputando el despliegue masivo de agentes, aunque un juez federal rechazó recientemente una solicitud para poner fin inmediato al operativo.

Redadas del ICE desatan indignación: mujeres bloquean calles tras irrupción en guardería infantil

Además, hay llamados en el Capitolio y en Minnesota para incrementar la supervisión de las acciones federales tras las muertes y los enfrentamientos con manifestantes.

Aunque la salida de 700 agentes federales puede verse como un intento de disminuir la tensión, la presencia todavía es muy superior a los niveles previos a Metro Surge; analistas ven la medida como un ajuste táctico, no un retroceso en la política de inmigración más amplia del gobierno; ¿crees que esta reducción disminuirá las protestas y la tensión social en Minnesota, o es solo un gesto simbólico mientras continúa la política migratoria federal?