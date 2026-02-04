¿Como en Puebla? Captan en VIDEO crecimiento de socavón en Indonesia

Un enorme socavón que recuerda al de Puebla resurgió en otro lado del mundo, específicamente en Indonesia, donde a menos de 500 metros él hay viviendas. En recientes días, dicha oquedad ha crecido en dimensiones, lo que ha obligado a evacuar pueblos y cerrar carreteras.

Alerta en Indonesia: El regente Haili Yoga solicita intervención urgente del gobierno

El desastre natural está en la comunidad de Pondok Balik, distrito de Ketol, regencia de Aceh Central. El regente Haili Yoga informó del cierre de carreteras y advirtió que el agujero representa un riesgo si se acerca a las zonas residenciales.

El funcionario añadió este 4 de febrero de 2025 que su partido ya envió una carta al Ministerio de Energía y Recursos Minerales y al gobierno de Indonesia para que envíen a un equipo de expertos a que estudien el socavón , con el fin de tomar medidas para evitar que se ensanche más.

Massive landslide cut off the road in the Pondok Balik, Central Aceh, Indonesia 🇮🇩 (01.02.2026) pic.twitter.com/j15HaYoj6c — Disaster News (@Top_Disaster) February 2, 2026

“Los deslizamientos de tierra cambian cada día, por lo que es necesario un estudio o que expertos examinen por qué este deslizamiento continúa a diario. Si no lo anticipamos, se dividirá y se ensanchará”, declaró el regente a la cadena local CNN Indonesia.

El socavón cubre 30 mil 172 metros cuadrados, es decir, que aumentó al menos 2 mil metros cuadrados respecto a los 28 mil metros cuadrados que cubría en 2022, de acuerdos con la División de Geología y Aguas Subterráneas de la Agencia de Energía y recursos Minerales de Aceh.

¿Por qué se hunde la tierra? La geología detrás del desastre en Indonesia

La misma agencia gubernamental explica que la causa del socavón puede ser debido a la naturaleza geológica de la zona, compuesta por rocas volcánicas y arena que se desprenden con facilidad, así como por aguas subterráneas que erosionan la tierra. Además, la condición escarpada del hueco abona a la inestabilidad. Si a ello se le suman fuertes lluvias o sismos, derivan en deslizamientos de tierra.

La Agencia de Gestión de Desastres de la región Central de Aceh, señala que desde el año 2000 hay reportes de pequeños agujeros en el suelo, los cuales han aumentado gradualmente desde 2004. No obstante, aún no tienen una explicación definitiva del fenómeno.