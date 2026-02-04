Esquiadora australiana muere en Japón; quedó atorada en un teleférico

Una esquiadora australiana de 22 años falleció durante un viaje con amigos en Japón. Su mochila se enganchó en la silla de un teleférico y la dejó suspendida en el aire, según la policía japonesa y el operador del transporte.

La Policía de Omachi en Nagano confirmó que la turista que practicaba snowboard sufrió un paro cardíaco tras el accidente ocurrido el 30 de enero de 2026 en el Tsugaike Mountain Resort, en el Valle de Hakuba. Este destino en el centro de Japón atrae a miles de esquiadores por su nieve.

Aunque el personal de emergencia la trasladó a un hospital, murió debido a la gravedad de sus heridas, aseguraron las autoridades y la empresa que opera el transporte.

El factor fatal: ¿Por qué la mochila se convirtió en una trampa en el teleférico?

La Tsugaike Gondola Lift Co. explicó en un comunicado que la hebilla de la cintura de la mochila de la turista se enredó en la silla del teleférico , lo que impidió que bajara del aparato.

“Como la correa del pecho de la mochila estaba abrochada, la mochila no se desprendió del cuerpo de la huésped, y la huésped fue arrastrada junto con la mochila después de bajar del teleférico”, declaró Kubo Tsuneo, CEO y director de la compañía.

Un empleado activó de inmediato el botón de paro de emergencia para detener las operaciones del transporte. El personal brindó asistencia rápida y una ambulancia la llevó al hospital. La empresa expresó sus “más profundas condolencias a la familia de la fallecida” y prometió reforzar las medidas de seguridad.

Asistencia consular: Australia confirma el deceso de una ciudadana en Nagano

El incidente ocurrió en una de las estaciones más populares de Japón para deportes de nieve. El Valle de Hakuba recibe grandes cantidades de turistas extranjeros cada invierno gracias a su famosa nieve, considerada de las mejores en Asia.

El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia confirmó la muerte de una ciudadana australiana en Japón . La entidad ofreció apoyo consular a la familia.

“Enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia en este momento tan difícil”, afirmó un portavoz del departamento en un comunicado.

Japón está ubicado como uno de los destinos top de Asia para snowboarding y esquí. Su nieve en polvo, formada por copos secos y ligeros que la hacen especialmente esponjosa, atrae a multitudes de visitantes internacionales durante la temporada invernal.

