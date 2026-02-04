VIDEO: brutal incendio en planta de reciclaje de plásticos en Italia

Un incendio de grandes proporciones se registró en una planta de reciclaje plástico en Campofelice di Roccella, en la provincia de Palermo, en Italia, lo que provocó columnas de humo espeso visibles desde varios kilómetros, además de la movilización inmediata de equipos de emergencia.

Las imágenes y videos compartidos por los Vigili del Fuoco , el cuerpo oficial de bomberos de Italia, muestran el intenso siniestro mientras los equipos trabajan para contener las llamas y evitar que se propaguen a estructuras internas del centro de tratamiento de residuos plásticos.

VIDEO del incendio en centro de reciclaje plástico en Palermo

Imágenes que se viralizaron en redes sociales, muestran los momentos en que bomberos trabajan intensamente para sofocar el incendio en la planta de reciclaje en Palermo. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, aunque hasta el momento no se ha informado de heridos entre el personal o los bomberos que operan en la zona.

#Palermo, dalla tarda sera di ieri intervento a Campofelice di Roccella per l’#incendio in un impianto di rifiuti plastici: 20 #vigilidelfuoco al lavoro per tutta la notte, squadre schierate a protezione delle strutture interne. Operazioni in corso [#4febbraio 8:30] pic.twitter.com/aoSzvhe5qr — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 4, 2026

Bomberos de Italia trabajan en sofocar el incendio en centro de reciclaje en Palermo

Los Vigili del Fuoco desplegaron al menos 20 bomberos y 10 vehículos especializados para combatir el incendio durante toda la noche. La intervención fue intensa debido a la enorme cantidad de material plástico, un tipo de residuo con alta capacidad de combustión que complica las labores de extinción.

Además, el Comune di Campofelice di Roccella proporcionó un suministro adicional de agua mediante una cisterna para apoyar las tareas de los bomberos en el lugar. Cabe decir que las operaciones continúan en curso para asegurar que las estructuras internas no se vean comprometidas y para completar la extinción total del siniestro.

Buonfornello, brucia un impianto di stoccaggio della plastica. Fiamme alimentate dal vento https://t.co/2lHYRiJ7hE pic.twitter.com/P0KkVDhn3m — Repubblica Palermo (@rep_palermo) February 4, 2026

¿Qué impacto tiene este tipo de incendio en Italia?

Los incendios en plantas de tratamiento de residuos plásticos, como el de esta madrugada en Sicilia, pueden liberar enormes cantidades de humo y sustancias tóxicas, lo que representa un riesgo potencial para la salud ambiental y de las comunidades cercanas si no se contienen eficazmente.

Cabe decir que en incidentes previos en la región, autoridades ambientales han llamado a proteger la salud pública y monitorear la calidad del aire en zonas afectadas por el humo.

Estampida humana en Italia

Hasta ahora, no se han reportado evacuaciones ni heridos, y los equipos de emergencia continúan en el sitio para controlar el incendio y minimizar riesgos adicionales; ¿crees que las plantas de residuos plásticos deberían tener protocolos especiales más estrictos para prevenir este tipo de incendios?

