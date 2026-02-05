Graban ataque armado que dejó a una mujer fallecida en Chicago; su bebé logró sobrevivir

Durante la tarde de este miércoles, una mujer de 26 años fue asesinada y un hombre de 27 resultó herido tras un violento ataque armado ocurrido alrededor de las 13:25 horas en la cuadra 7900 de South May Street, en el barrio de Auburn Gresham, Chicago.

Las víctimas se encontraban a bordo de un automóvil blanco, acompañadas por un bebé en el asiento trasero, cuando al menos tres sujetos se acercaron a pie y descargaron ráfagas de balas contra el vehículo, provocando que este chocara contra una camioneta.

NEW: A Chicago man and woman have been shot in their car with a baby in the back seat.



Three people were seen running up to the vehicle and firing at least two dozen shots. They then ran away & jumped into an Alfa Romeo.



Witnesses say they ran up to the car to find the baby,… pic.twitter.com/J0GEppngtx — Collin Rugg (@CollinRugg) February 4, 2026

Difunden video del ataque armado en Chicago

Un video difundido en redes sociales reveló la frialdad con la que actuaron los criminales. Las imágenes muestran a tres individuos corriendo hacia el auto de las víctimas y disparando de forma indiscriminada.

No conformes con la primera ráfaga, los atacantes subieron a un auto rojo y, antes de huir a toda velocidad, volvieron a disparar contra el vehículo chocado. La escena dejó en shock a los residentes, quienes no daban crédito a la saña empleada en plena luz del día.

El llanto de un bebé en medio de la tragedia

Uno de los testimonios más desgarradores provino de un testigo que grabó parte del incidente. Según relató, tras el estruendo de las balas y el choque, se acercó al vehículo y encontró una imagen que calificó como "destrozante": un bebé lloraba desconsolado en el asiento trasero, sosteniendo una paleta en su mano mientras el auto estaba rodeado de casquillos y cristales rotos.

La comunidad ha calificado como un milagro que el pequeño no fuera alcanzado por los proyectiles.

Damnnn they wanted him gone 💥 Chicago pic.twitter.com/NQ2XIvlKAs — OriginalO (@originalOpart2) February 4, 2026

Violencia a pasos de la parroquia St. Sabina, Chicago

El crimen ocurrió a poco más de una cuadra de la iglesia St. Sabina, un lugar emblemático en Chicago debido a la labor activista del reverendo Michael Pfleger. Por décadas, esta parroquia ha sido el epicentro de la lucha contra la violencia armada en la ciudad.

El hecho de que un asesinato de este tipo ocurra tan cerca de una institución que clama por la paz resalta la profunda crisis de seguridad que atraviesa el sur de Chicago.

Estado de salud de los sobrevivientes

Mientras se confirmaba el deceso de la joven madre, las autoridades informaron que el hombre que la acompañaba recibió impactos en el brazo y los glúteos. Su vida no corre peligro y se encuentra recuperándose bajo observación médica.

Por otro lado, el conductor de la camioneta con la que chocaron las víctimas resultó ileso y rechazó recibir atención médica en el sitio, aunque se mostró visiblemente afectado por el evento que presenció.

Una comunidad bajo asedio y sin detenidos

A pesar de la existencia de videos y testigos presenciales , la policía de Chicago aún no ha logrado identificar o capturar a los responsables del ataque. La zona permanece acordonada mientras los investigadores recolectan evidencia balística y buscan cámaras de seguridad adicionales.

Los vecinos de Auburn Gresham han expresado su agotamiento ante la persistente violencia, exigiendo respuestas contundentes a las autoridades para que el asesinato de esta mujer no se convierta en una cifra más del "South Side".