Lo apuñalaron varias veces y no quiso ser atendido: Atacan a hombre en situación de calle y asesinan a otro; así la ZMG

Una jornada violenta provocó que los cuerpos de emergencia se movilizaran en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG.

Las autoridades municipales atendieron dos agresiones ocurridas en puntos diferentes de la zona, dejando el saldo de un hombre asesinado a balazos y a otra persona lesionada con un arma blanca.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre en situación de calle fue at4cado a nav4jazos en la Col. Arcos Vallarta en Guadalajara, la víct1ma fue reportado en estado regular de salud.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



Más detalles en https://t.co/tcaSAAYqhK⁠ #Noticias… pic.twitter.com/M9RC7dJncn — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 1, 2026

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Polanco

Un ataque directo cobró la vida de un hombre en la vía pública en calles de la colonia Polanco, en Guadalajara.

De acuerdo al reporte de nuestro compañero, Diego García de Azteca Jalisco, la víctima fue alcanzada por al menos dos impactos de bala que le provocaron heridas de gravedad en el sitio.

Paramédicos confirman la muerte de la víctima

Después de recibir las llamadas de auxilio, elementos de la policía municipal se trasladaron al punto para acordonar el perímetro.

Después llegaron paramédicos para darle los primeros auxilios; aunque, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades no dieron detalles de los motivos de la agresión y dieron aviso a la Fiscalía del Estado para abrir la carpeta de investigación.

Atacan a navajazos a un hombre en Arcos Vallarta

En un hecho diferente registrado en la colonia Arcos Vallarta, oficiales de Guadalajara localizaron a un hombre en situación de calle, de aproximadamente 30 años, que fue atacado con un objeto punzocortante.

Las autoridades detectaron que la víctima tenía varias heridas de navaja en la zona del abdomen y en el rostro.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido de al menos dos disp4ros de b4la en calles de la Col. Polanco de Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



Más detalles en https://t.co/tcaSAAYqhK⁠ #Noticias #AztecaDigital #Guadalajara pic.twitter.com/P6muzIP3LW — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 1, 2026

El apuñalado no quiso recibir atención médica

Personal de la Cruz Roja llegó para atender las lesiones del hombre; aunque, las autoridades señalaron que la persona no quiso recibir la atención de los paramédicos en un inicio.

El reporte entró originalmente en una zona cercana, pero el afectado se movió de lugar hasta que fue ubicado por las patrullas.

¿Qué le pasó al lesionado?

Pese a los cortes que sufrió en la cara y el abdomen, el hombre fue reportado en estado de salud regular y estable.

Hasta el momento, las autoridades no tienen el nombre completo ni la edad exacta del afectado, y tampoco se dieron detalles sobre cómo se originó el pleito o la identidad de quienes lo agredieron.