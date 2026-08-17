Asesinan a joven de 16 años tras riña en Tlaquepaque y calles se pintan de blanco tras intensa tormenta, así la Zona Metropolitana de Guadalajara

La madrugada estuvo complicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, esto luego de que asesinaran a un menor de edad tras una pelea y que las calles se pintaran de blanco por la intensa caída de agua en dicha zona del estado de Jalisco.

🔴#IMPORTANTE | Fuerte tormenta se registró al sur de la ciudad dejando diversas afectaciones; en la Col. San Sebastianito de Tlaquepaque el granizo afectó algunas casas.#SomosTestigos🚨



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¿Qué le pasó al jove de 16 años?

Un pleito entre varios sujetos terminó en tragedia sobre la calle Medina Santiago, en la colonia Álvaro Obregón de Tlaquepaque. Un joven de 16 años fue atacado con cuchillo durante una supuesta riña entre grupos rivales.

La víctima recibió al menos dos apuñalamientos, los cuales no aguantó.

Confirman muerte y llegan peritos

Vecinos de la Zona Metropolitana de Guadalajara se acercaron al menor, quienes al revisar el cuerpo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la policía municipal acordonaron el área para permitir que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizara el levantamiento del cuerpo y la recolección de pruebas.

Reportan disparos minutos después

De manera extraoficial se dio a conocer que, poco tiempo después de que ocurriera el ataque contra el menor y se hiciera el reporte a las autoridades, sujetos armados fueron a la misma calle para hacer detonaciones al aire.

Personal de la fiscalía del estado tomó cartas en el asunto en los hechos e inició la carpeta de investigación para dar con los responsables de la agresión.

🔴#IMPORTANTE | Un menor de 16 años fue 4sesinad0 acuch1llad4s en la Col. Álvaro Obregón en Tlaquepaque tras una aparente riña.#SomosTestigos🚨



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Fuerte granizado en la colonia San Sebastianito

En un hecho diferente generado por el clima, una fuerte tormenta azotó el sur de la zona metropolitana.

En la colonia San Sebastianito de Tlaquepaque, la acumulación de granizo fue tan fuerte y en grandes cantidades que las calles quedaron cubiertas de hielo, generando charcos y bloqueos temporales en la circulación de coches.

Tormenta en Jalisco provoca daños en viviendas y vehículos

El impacto de la lluvia y la caída de granizo provocó afectaciones en pertenencias de los vecinos de Tlaquepaque.

Varios coches estacionados sufrieron daños, pues el agua logró meterse hasta a las casas de la zona.

En este tipo de casos, protección civil acude al lugar, si es que se les llama, para hacer las evaluaciones de los daños y auxiliar a las familias afectadas.