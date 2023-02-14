Se suicida atacante en tiroteo de Michigan; hay 3 muertos

La policía de Estados Unidos informó que se suicidó el atacante que perpetró un tiroteo el pasado lunes por la noche en la Universidad Estatal de Michigan, que dejó un saldo de al menos tres muertos y cinco heridos.

La policía localizó al sospechoso en Lansing a las 11:35 de la noche, unas tres horas después del primer reporte de un tiroteo. "El sospechoso murió de una herida de bala autoinfligida", dijo la policía.

Too many of us scan rooms for exits when we enter. Many have gone through the grim exercise of figuring out who would be our last call. Last night, kids at MSU made those calls. They worried for their lives, their friends, their fellow Spartans



We can't keep living like this. pic.twitter.com/SgDgQ3CbD1 — Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) February 14, 2023

De acuerdo con las autoridades locales, el atacante fue identificado como Anthony Dwayne McRae, de 43 años de edad y no había una relación entre él y la Universidad de Michigan, por lo que se desconoce cuál fue el móvil del tiroteo.

"No tenemos ni idea de por qué vino al campus a hacer esta noche", dijo Chris Rozman, subjefe interino de la policía de la Universidad de Michigan.

El agente universitario indicó que el tiroteo se produjo en dos lugares, primero en el edificio académico llamado Berkey Hall y después en el edificio de la Unión de la Universidad Estatal de Michigan. En ambos lugares se encontraron víctimas.

Las autoridades indicaron que tres personas murieron en el lugar del tiroteo y otras cinco fueron trasladadas a un hospital en la ciudad de Lansing, capital del estado. Todos los lesionados se encuentran en estado crítico.

Este nuevo ataque formó parte de una epidemia de violencia armada que ha plagado las escuelas estadounidenses en los últimos años.

En lo que va del año, se han reportado 67 tiroteos en Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los inicios de año más violentos en el país

Gobernadora de Michigan lamenta tiroteo

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan lamentó el tiroteo en la Universidad Estatal que dejó tres muertos, por lo que pidió acciones para prevenir incidentes similares.

Whitmer indicó que habló con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y aseguró que le prometió apoyo federal para la comunidad de la Universidad de Michigan.

