Balacera en Campeche termina en masacre: cuatro muertos y dos heridos en establecimiento de bebidas alcohólicas

Un violento ataque armado en Mayatecún II, comunidad del municipio de Champotón, Campeche, dejó cuatro personas muertas y dos más lesionadas durante este domingo 1 de noviembre de 2026. La agresión ocurrió en un establecimiento donde presuntamente se vendían bebidas alcohólicas; las autoridades desplegaron un operativo para localizar al probable responsable, mientras la Fiscalía estatal abrió una investigación para esclarecer el móvil del crimen.

Los primeros reportes indican que las víctimas se encontraban en el negocio cuando se produjo un episodio de violencia que terminó con varias personas heridas por disparos; la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana confirmó el saldo de cuatro fallecidos y dos lesionados de gravedad, aunque todavía no se han dado a conocer sus identidades.

¿Qué se sabe del ataque armado en Campeche?

Tras las primeras investigaciones recabadas por las autoridades, se encuentra la versión de una posible discusión entre dos hombres que estaban en el establecimiento; de acuerdo con la versión, uno de ellos habría sacado un arma de fuego y disparado contra las personas presentes.

Dos personas resultaron heridas tras el ataque en Champotón

Además de las cuatro víctimas mortales, otras dos personas sufrieron lesiones por proyectiles de arma de fuego; los informes oficiales señalaron que recibieron atención médica y que serían trasladadas a la ciudad de Campeche para continuar su tratamiento hospitalario.

La gravedad de sus lesiones fue reportada por las autoridades de seguridad, mientras personal ministerial y peritos acudieron al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan reconstruir lo sucedido.

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Fiscalía busca esclarecer el ataque armado en Campeche

Tras recibir el reporte de las detonaciones, elementos policiales acudieron a Mayatecún II y coordinaron acciones con la Fiscalía General del Estado; la corporación de seguridad también informó sobre un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable.

Hasta el momento, no se ha confirmado la detención de alguna persona ni se ha establecido oficialmente el motivo de la agresión; las investigaciones continúan para identificar a los involucrados y determinar cómo ocurrió el ataque que dejó cuatro muertos y dos heridos en Champotón.