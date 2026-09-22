Rafaguean camioneta en la carretera Lechería-Texcoco; el ataque armado dejó dos muertos

Un ataque armado registrado la tarde de este martes sobre la carretera Lechería-Texcoco, en las inmediaciones de Totolcingo, municipio de Acolman, Estado de México, dejó dos hombres muertos y dos personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes.

Los ocupantes viajaban en una camioneta Cupra gris oscuro, cuando fueron interceptados y atacados a balazos. La unidad recibió alrededor de 40 impactos.

Tras la agresión, el conductor habría perdido el control y terminó chocando contra otros vehículos hasta impactarse contra la fachada de una vivienda.

¿Dónde ocurrió el ataque en Acolman?

Los hechos ocurrieron cerca de una tienda de autoservicio de Totolcingo, sobre el tramo que conduce hacia la zona de la termoeléctrica.

Paramédicos atendieron a los sobrevivientes y trasladaron a dos personas lesionadas. Entre ellos estaría un hombre identificado de manera preliminar como “El Ñoño” y uno de sus hijos, quien habría resultado gravemente herido.

De manera preliminar trascendió que los ocupantes podrían estar relacionados con la agrupación Resistencia Civil Pacífica (RCP). Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y será parte de las investigaciones.

También se indicó que momentos antes algunas de las personas habrían acudido a la Tesorería de Tezoyuca, aunque este dato tampoco ha sido confirmado por las autoridades.

¿Qué se sabe de los responsables del ataque?

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Secretaría de Marina acudieron al sitio y desplegaron un fuerte operativo, afectando algunas vialidades de la zona.

La Fiscalía del Estado de México inició las diligencias para establecer el móvil de la agresión, identificar a los responsables y determinar exactamente cómo ocurrieron los hechos. Hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas.

El ataque provocó fuertes afectaciones viales en la carretera Lechería-Texcoco, principalmente en dirección a Ecatepec, con impacto para quienes se trasladaban desde Texcoco y Chiconcuac hacia la Central de Abasto y Los Héroes de Ecatepec.