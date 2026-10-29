¡Nuevo ataque en zoológico! Menor es gravemente herida tras agresión de lobo

Una menor de ocho años resultó gravemente herida tras ataque de un lobo en el zoológico Johannismühle, ubicado cerca de Baruth/Mark, en el estado de Brandeburgo, Alemania. El incidente ocurrió la mañana del miércoles, cuando la pequeña se encontraba en un recinto de animales junto con otros dos menores y una trabajadora del lugar.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la niña fue trasladada en helicóptero de emergencia a un hospital; las otras dos personas menores de edad y la empleada que estaban con ella no presentaron heridas físicas, mientras que la policía inició una investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque.

Menor fue trasladada al hospital tras el ataque

El caso movilizó a los servicios de emergencia hasta el parque, situado a unos 45 kilómetros al sur de Berlín. Aunque el primer reporte policial señaló que la pequeña había sido atacada por un animal salvaje, las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de un lobo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre las lesiones de la menor ni sobre su estado de salud después de su ingreso al hospital. Tras el incidente, también se envió personal de apoyo psicológico a la zona, mientras que el parque permaneció cerrado durante esa jornada.

¿Cómo ocurrió el ataque de lobo en Brandeburgo?

Una de las principales incógnitas para los investigadores es cómo llegaron los menores al área donde se encontraban los animales; la policía busca establecer las circunstancias en las que se produjo el contacto con el lobo y determinar si existió alguna conducta negligente.

Como parte de las diligencias, las autoridades prevén recabar testimonios de personas que estuvieron presentes; por ahora, no se han establecido públicamente responsabilidades relacionadas con el ataque.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ SE COMPORTABA TIGRE ANTES DE ATAQUE MORTAL EN ZOOLÓGICO Y EXPERTO REVELA ESCALOFRIANTE TEORÍA SOBRE LA AGRESIÓN

Parque natural colabora con las autoridades

La administración del parque Johannismühle informó que mantiene comunicación con las autoridades mientras continúan las investigaciones y que, debido al procedimiento en curso, no puede ofrecer más detalles sobre lo sucedido.

Ataque de lobo en Alemania se suma a caso mortal de tigre en Inglaterra

El ataque ocurrido en el parque natural Johannismühle se suma a otro caso registrado en octubre de 2026, cuando un hombre de aproximadamente 20 años murió tras ser atacado por un tigre siberiano en Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, al norte de Inglaterra; según los reportes, el visitante habría ingresado al recinto del felino tras saltar una barrera.

El hombre murió el 10 de octubre, mientras que en Alemania las autoridades investigan cómo la menor quedó expuesta al lobo.