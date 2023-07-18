Ataques de AMLO contra Xóchitl son cobardes: Creel

El panista Santiago Creel Miranda acusó de desacato al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y violar la Constitución y sus leyes, con ataques cobardes y misóginos en contra de Xóchitl Gálvez.

Dijo que, con esto, el Jefe del Ejecutivo perdió la investidura presidencial y el respeto de los adversarios políticos.

Creel reprocha a AMLO su desprecio a la ley

Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, reprochó al presidente su desprecio a la ley, pues hay por lo menos 30 denuncias en su contra que han resuelto autoridades electorales y que involucran a dirigentes de Morena y ninguna se acatan.

El panista advirtió que no quitarán el dedo del renglón para seguir denunciando la actuación del presidente López Obrador.

“Una cobardía por parte del Presidente, una cobardía atacar a una mujer de esa manera hay violencia política en contra de Xóchitl Gálvez, y eso es gravísimo, es doblemente grave, él protestó hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y está rompiendo con toda la legalidad en esos ataques cobardes e ilegales. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta sus últimas consecuencias, porque un desacato a la ley es gravísimo, pero también hay que ponerlo en contexto, este presidente López Obrador no cree en la ley, para él la ley no es la ley”, sentenció Santiago Creel.