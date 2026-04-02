Ni censura ni retiro: INE avala spot del PRI que incomoda a Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no retirar los spots del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han incomodado a Morena, marcando un precedente claro: la crítica dura también es parte del juego democrático.

El INE frena intento de censura: “es crítica, no calumnia”

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó las medidas cautelares que buscaban bajar dos promocionales priistas. Morena, por un lado, y el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, por otro, argumentaban que los materiales cruzaban la línea al imputar delitos y dañar reputaciones.

Pero el órgano electoral fue tajante: no hay calumnia. Para los consejeros, los mensajes forman parte del debate público y no contienen acusaciones directas, comprobables como falsas, contra personas específicas.

Uno de los puntos clave fue que los spots no señalan delitos de forma inequívoca, sino que utilizan un lenguaje general, duro y políticamente cargado, algo permitido en tiempos de confrontación electoral.

Los spots que incomodaron a Morena

Uno de los materiales más polémicos es “Ruta del Enriquecimiento”, donde el PRI lanza críticas sobre el uso de recursos públicos en Nuevo León, señalando desigualdades y presuntos privilegios de unos cuantos. Aunque el equipo de Samuel García alegó que se trataba de una acusación de enriquecimiento ilícito, el INE consideró que el mensaje se mantiene en el terreno de la opinión política.

El otro frente fue “PRI Defensores”, un spot que apunta directamente a figuras del oficialismo, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como a perfiles cercanos como Luisa María Alcalde Luján y Gerardo Fernández Noroña.

En ese video se lanzan comentarios generales sobre corrupción, nepotismo, lujos y desconexión con la ciudadanía, en contraste con problemas como la falta de medicinas o el impacto del huachicol fiscal.

También rechazó una solicitud más amplia que buscaba impedir al PRI difundir mensajes “calumniosos” en el futuro, al considerar que eso abriría la puerta a censurar contenidos antes de que siquiera existan.

