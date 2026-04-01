Juan Ramón de la Fuente deja la SRE por problemas de salud; Esto es lo que se sabe

En un movimiento inesperado del gabinete presidencial, se dio a conocer que Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), deja su cargo en los próximos días debido a motivos de salud.

Mensaje de Sheinbaum sobre la salida de Juan Ramón de la Fuente

La presidenta destacó que De la Fuente continuará formando parte del proyecto una vez que concluya su proceso de recuperación, lo que sugiere que su salida no representa un distanciamiento político, sino una pausa por motivos personales.

"El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea. He decidido proponer al Senado de la República al Maestro Roberto Velasco Álvarez como canciller. Roberto nos ha acompañado hasta ahora como subsecretario para América del Norte. Les dejo este video para su información”, expresó Claudia Sheinbaum.

En el mismo mensaje, la mandataria anunció que propondrá al Senado de la República a Roberto Velasco Álvarez como nuevo titular de la SRE. Velasco Álvarez se ha desempeñado como subsecretario para América del Norte, donde ha tenido un papel activo en la relación bilateral con Estados Unidos.

El Doctor Juan Ramón de la Fuente tomó la decisión de dejar el cargo de secretario de Relaciones Exteriores por motivos de salud. Es parte de nuestro proyecto y, cuando termine su rehabilitación, se reincorporará con nosotros en otra tarea.

He decidido proponer al Senado de la… pic.twitter.com/nxg1awheqi — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 1, 2026

Su eventual nombramiento deberá ser ratificado por el Senado, conforme al procedimiento constitucional. De concretarse, asumiría la conducción de la política exterior mexicana en una etapa marcada por retos en materia migratoria, comercial y diplomática.

La salida de De la Fuente se da en medio de estos desafíos, dejando pendiente la continuidad de diversos temas estratégicos en la agenda internacional del país.

¿Quién sustituirá a José Ramón de la Fuente en la SRE?

La salida del exembajador ante la ONU abre la puerta a una sucesión estratégica en la que el nombre de Roberto Velasco Álvarez suena con más fuerza que nunca para tomar las riendas de la diplomacia nacional. Cabe destacar que actualmente es subsecretario para América del Norte, responsable de las negociaciones directas con el gobierno del presidente Donald Trump.

Roberto Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, institución en la que también se desempeñó como editor en jefe de la revista Chicago Policy Review. Durante su estancia en Estados Unidos, realizó una pasantía en la oficina del alcalde de Chicago, lo que le permitió adquirir experiencia en gestión pública a nivel local en ese país.

En el ámbito académico nacional, es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, una de las instituciones privadas más reconocidas del país.

En cuanto a su experiencia profesional, Velasco Álvarez ha ocupado diversos cargos dentro del sector público. Ha trabajado en la Secretaría de Economía del Gobierno de México, así como en la administración local de la Ciudad de México y en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

De la Fuente se despide; Velasco Álvarez asume la Cancillería

Este miércoles, el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó su último acto al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde agradeció el trabajo en equipo de las y los funcionarios de la Cancillería, destacando como prioridad la defensa de los connacionales en el exterior, así como el respeto a la soberanía del pueblo de México.

En su mensaje, reconoció la labor de Roberto Velasco Álvarez, quien asume la titularidad de la Cancillería por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El nombramiento será sometido al proceso de ratificación en el Senado de la República.

Por su parte, Velasco Álvarez expresó su compromiso con el país y la responsabilidad de dar continuidad a la protección de las y los mexicanos en el exterior, así como a la defensa de la soberanía nacional. También subrayó la importancia de mantener la cooperación internacional con beneficios compartidos y la participación activa de México en los espacios globales.

Asimismo, agradeció la conducción de la Cancillería durante la gestión de De la Fuente, la cual —dijo— permitió sortear diversos retos en la política exterior del país.