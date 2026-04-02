¿Sales hoy? Podrías quedarte sin coche si no revisas el Hoy No Circula

Si tienes pensado salir este jueves 2 de abril, más vale hacer una pausa antes de arrancar el coche. El programa Hoy No Circula sigue vigente en la Ciudad de México y el Estado de México, y no respetarlo puede traducirse en un golpe directo al bolsillo.

La medida, coordinada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), busca contener los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en días donde la calidad del aire puede complicarse.

Estos autos no circulan este jueves 2 de abril

De acuerdo con el calendario oficial, este jueves deben quedarse en casa los vehículos que cumplan con las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios conurbados del Edomex que forman parte de la zona metropolitana.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

Horario del Hoy No Circula

El horario no cambia y se mantiene como todos los días:



De 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche

Durante ese periodo, los vehículos restringidos no pueden circular, salvo en casos específicos contemplados por la norma.

¿Quiénes sí pueden circular?

No todos los autos están sujetos a esta limitación. Hay excepciones claras:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Eso sí, si se activa una contingencia ambiental, las reglas pueden endurecerse y ampliar las restricciones, incluso para autos que normalmente están exentos.

La multa: un descuido que sale caro en el Hoy No Circula

Ignorar el Hoy No Circula no es cualquier cosa. Las sanciones van de 20 a 30 UMA, lo que supera fácilmente los 3 mil pesos, dependiendo de la actualización vigente. Además, existe el riesgo de que el vehículo sea llevado al corralón.

Por eso, antes de salir, conviene revisar dos veces: holograma, engomado y terminación de placa. Un error puede convertirse en una multa innecesaria.

Mantente atento a los canales oficiales, porque cualquier cambio de última hora —especialmente por temas ambientales— puede modificar las restricciones. En estos casos, la información a tiempo hace toda la diferencia.