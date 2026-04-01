¿Visa americana en riesgo? El requisito obligatorio en tus redes sociales que entró en vigor este 30 de marzo

Tramitar la visa americana siempre ha sido un proceso de paciencia, pero a partir de este 30 de marzo de 2026, hay nuevas reglas que podrían hacer que tu trámite se quede atorado.

El cambio más fuerte viene para quienes usan redes sociales, pues la revisión de tu "vida digital" ya no es solo para unos cuantos, sino que se extendió a muchísimas más categorías de solicitantes.

📢 Aviso para solicitantes de visas a Estados Unidos



A partir del 30 de marzo de 2026, el Departamento de Estado ampliará la revisión de redes sociales y presencia en línea para más categorías de visas de no inmigrante.

Además de H‑1B (y sus dependientes) y las visas F, M y… pic.twitter.com/NMyUb5Uigy — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 1, 2026

Nuevo requisito para sacar la visa americana: Ahora te revisarán las redes sociales

La gran novedad es que el Departamento de Estado amplió la lista de categorías a las que les revisarán su presencia en línea.

Estas son las personas obligadas a mostrar sus redes sociales:

Si pides visas de trabajo (como la H-3), de prometidos (K-1), de intercambio (J) o incluso para trabajadores domésticos (C-3), prepárate para dar tus usuarios.

Una regla que acaba de publicar la embajada es: mantén tus cuentas públicas durante el proceso. Si las pones en privado justo cuando estás tramitando la visa americana, el sistema podría marcarlo como sospechoso y retrasar tu respuesta semanas o meses.

Visa americana: Estas son las categorías que deben mostrar sus redes sociales a la embajada

Antes, solo los que iban a estudiar o trabajar en puestos muy específicos daban sus redes sociales. Ahora, la lista creció. Si solicitas visas tipo Q (intercambio cultural), R (religiosos), T y U (víctimas de trata o delitos) o incluso la K-3, tendrás que declarar tus perfiles. R

ecuerda que para el gobierno de Estados Unidos, tener la visa americana es un privilegio y cada decisión se toma basándose en la seguridad nacional, por lo que quieren saber quién eres tanto en persona como en internet.

¿Cómo saltarse la entrevista en persona para la visa americana?

Muchos se preguntan si todavía se puede sacar la visa americana sin ir a la entrevista. La respuesta es sí, pero los casos son muy específicos. Generalmente, los menores de 14 años y los mayores de 79 no necesitan ir, a menos que el cónsul diga lo contrario.

También te salvas si vas a renovar una visa de turista (B-1/B-2) o una Tarjeta de Cruce Fronterizo, siempre y cuando tu documento anterior haya vencido hace menos de 12 meses y te la hayan dado por el tiempo completo la última vez.

Requisitos para que no te citen en el consulado de Estados Unidos

Para que seas elegible a la exención de entrevista (no ir a la cita con el oficial), debes cumplir tres puntos clave:



Hacer el trámite en tu país de origen o donde vives normalmente.

Que nunca te hayan rechazado una visa antes (a menos que ese problema ya se haya arreglado legalmente).

antes (a menos que ese problema ya se haya arreglado legalmente). No tener ningún problema en tu historial que te haga inelegible según las leyes de EU.

ATENCIÓN: Aunque cumplas con todos los requisitos, el oficial tiene el poder de pedirte que vayas a la entrevista si algo en tu solicitud no le cuadra.

Te explicamos el paso a paso de cómo tramitar la visa 🔗➡️ https://t.co/2Vz7ZKXwLp pic.twitter.com/sMTFG8fa5h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Qué pasa si me negaron la visa americana antes?

Si en el pasado te dijeron que no, las reglas para esta actualización de 2026 son claras: generalmente tendrás que presentarte a entrevista forzosamente. El sistema busca que cualquier duda del pasado se aclare cara a cara. Si estás renovando una visa H-2A (trabajadores agrícolas), tienes el mismo beneficio de los 12 meses de vencimiento para intentar saltarte la entrevista, siempre que seas mayor de 18 años.

Mantente informado en la página oficial de la embajada para evitar caer en fraudes de "gestores" que prometen cosas que no están en la ley.

Si te la rechazaron, no hay un límite de intentos por sacarla de nuevo, ni tampoco un tiempo de espera para realizar el trámite de nuevo.