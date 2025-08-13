Precio del dólar da un respiro y muestra una baja hoy 13 de agosto 2025

El precio del dólar estadounidense bajó para la jornada de este miércoles 13 de agosto 2025; te compartimos el tipo de cambio en México para el tercer día de la semana.

¿A cómo está el dólar hoy 13 de agosto 2025 en México?

El precio del dólar en México se ubica en $17.65 pesos la compra y se vende en $19.10 pesos en ventanilla bancaria de Banco Azteca .

Precio del dólar canadiense hoy 13 de agosto 2025 en México

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $12.10 pesos la compra y se vende en $14.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 13 de agosto 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este martes 12 de agosto del 2025 en 121 mil 793 dólares por unidad, lo que representa un alza de 1.39% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza los dos millones 263 mil 684 pesos.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 13 de agosto 2025?

La reacción bastante optimista del mercado del petróleo crudo a las amenazas de Estados Unidos a India por sus continuas compras de petróleo ruso es en realidad una apuesta a que en realidad sucederá muy poco.