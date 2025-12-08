¡Baja el precio del dólar en México! Así amanece el tipo de cambio para este lunes; cómo está el peso mexicano

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 8 de diciembre 2025 con una ligera baja para la segunda semana del mes; te compartimos el tipo de cambio en México.

El peso mexicano comenzó la semana con una caída ante la moneda estadounidense en espera al dato de la inflación en México.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 8 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 17.0 pesos la compra y se vende en $19.10 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del segundo lunes diciembre 2025.

El dólar se debilitó este lunes antes de una semana repleta de reuniones de bancos centrales y encabezada por la Reserva Federal de Estados Unidos, donde el recorte en la tasa de interés está prácticamente descontado en los precios.

¿A cuánto está el dólar en México?|BANCO AZTEC

Precio del dólar en Tijuana hoy 8 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.10 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.00 pesos la compra y se vende en $13.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 8 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 8 de diciembre del 2025 en 91 mil 792 dólares por unidad, registrando un leve aumento del 1.51% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 668 mil 384 pesos por unidad.

Valor del bitcoin hoy 8 de diciembre 2025|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 8 de diciembre 2025?

El precio del petróleo cayó este lunes mientras los inversionistas eguían de cerca las conversaciones en curso para poner fin a la guerra en Ucrania y antes de un esperado recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana.

