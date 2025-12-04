¿Cómo cierra la BMV y Wall Street hoy 4 de diciembre 2025? Precio del dólar y peso mexicano

¡Cambio en los mercados! La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaron la jornada con cambios importantes; te compartimos el precio del dólar y cierre de mercados hoy 4 de diciembre 2025.

¿Cómo cierra la BMV hoy 4 de diciembre 2025?

El S&P/BMV IPC cerró la sesión de este 4 de diciembre de 2025 con un comportamiento positivo, al avanzar 0.18 %, equivalente a 117.42 puntos, para situarse en 63,714.86 unidades.

El mercado registró un volumen de 143,744,419 títulos, reflejando una jornada dinámica dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierre de Wall Street hoy 4 de diciembre 2025

Se mantiene un clima de “optimismo cauteloso” en Wall Street, alimentado por expectativas crecientes de que la Federal Reserve (la reserva federal de Estados Unidos) podría recortar las tasas de interés pronto.



Dow Jones Industrial Average: cerró con una leve baja de -0.07 %

S&P 500: cerró con una ligera alza de -0.11 %

Nasdaq Composite: cerró al alza, con un avance alrededor de -0.22 %

¿A cuánto está el dólar en México hoy 4 de diciembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 4 de diciembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.10 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 4 de diciembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 4 de diciembre de 2025, se ubica en 92 mil 112 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.38% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 679 mil 506 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 4 de diciembre 2025

El precio del petróleo subió el jueves debido a las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, mientras que las estancadas conversaciones de paz en Ucrania moderaron las expectativas de un acuerdo que restablezca los flujos de petróleo ruso.

