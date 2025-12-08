¡Atención! Bancos de México estarán cerrados el viernes; esta es la razón oficial

¿Tienes trámites pendientes? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos de México se mantendrán cerrados el próximo viernes 12 de diciembre 2025; piden a los usuarios tomar precauciones.

¿Por qué los bancos de México cierran este viernes?

El Diario Oficial de la Federación marca el 12 de diciembre 2025 como un día feriado para las y los trabajadores de los bancos, por lo que no habrá actividades, pero ¿cuál es la razón?

L os bancos de México suspenderán sus servicios debido a la conmemoración del Día del Empleado Bancario , por lo que la suspensión de actividades será únicamente para este sector.

El próximo viernes 12 de diciembre será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



☑️ Toma precauciones y prevé tus operaciones. #CalendarioCNBV 📅 https://t.co/mfdZT4VzDi pic.twitter.com/Kj6JuEBTks — CNBV (@cnbvmx) December 8, 2025

¿Qué servicios bancarios NO estarán disponibles este viernes? ¿Qué servicios bancarios estarán disponibles durante el cierre?

Debido al cierre de bancos en México de este viernes, las y los tarjetahabientes no podrán realizar los siguientes servicios:



Retiros y depósitos en ventanilla .

. Aclaraciones con gerentes bancarios.

Trámites de tarjeta de crédito o débito

Las instituciones financieras únicamente suspenderán sus servicios el viernes 12 de diciembre 2025, por lo que se espera que operan con normalidad el sábado 13 de diciembre.

Banco Azteca SÍ abre el 12 de diciembre 2025

A pesar de que muchas instituciones financieras suspenderán sus operaciones, Banco Azteca SÍ ofrecerá servicios financieros este lunes 12 de diciembre 2025.

El horario de Banco Azteca para este lunes, será desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica para TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



Localiza tu sucursal más cercana aquí 👀: https://t.co/Xc78jNU7z0 pic.twitter.com/w8wYiBEe3x — Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué otros días no abren los bancos en México?

¡Anota las fechas en tu agenda! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México, en él se muestran los días feriados en las que las instituciones bancarias NO abrirán sus puertas.



25 de diciembre 2025 - Celebraciones de Navidad.

1 de enero 2026 - Celebraciones de Año Nuevo.

¿Hay clases el 12 de diciembre 2025 en México?

El calendario de la SEP indica que el 12 de diciembre 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, todas las y los alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben presentarse a la escuela con normalidad, pues este día no está marcado como feriado, por lo que las clases se tomarán con el horario normal.