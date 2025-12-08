¿A cuánto está el litro? Así queda el precio de la gasolina en México para diciembre 2025
El precio de la gasolina Magna superó los 23 pesos el litro, mientras que la Premium se ubica arriba de los 25 pesos; te compartimos los costos por estado.
¿Se te acabó el combustible? La gasolina en México registró cambios importantes en su precio este domingo 8 de diciembre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo en distintas regiones del país.
El precio de gasolina puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.
¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos
Precio del gas natural vehicular 8 de diciembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de diciembre 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo lunes de diciembre 2025.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos
- Diésel precio por litro: 26.19 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 8 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.34 pesos
- Diésel precio por litro: 25.90 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 8 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.60 pesos
- Diésel precio por litro: 26.53 pesos
Precio de gasolina hoy 8 de diciembre 2025 en Monterrey
El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este lunes, acercándose a los 24 pesos por litro.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos
- Diésel precio por litro: 26.11 pesos
@aztecanoticias "Te prometieron gasolina más barata, pero la realidad es que terminó costándote más." ⛽💸 Mientras tú creías que había un tope de precio, el gobierno se embolsó más de 400 mil millones de pesos en impuestos a la gasolina. Sí, ellos llenaron sus bolsillos, pero tú pagaste la cuenta. En Texas, donde compramos la mayor parte de nuestro combustible, el litro cuesta hasta 4 pesos menos que aquí. Ese supuesto "candado" al precio no fue para bajarlo, sino para que no bajara. ¡Así que no te dejes engañar! El regalo fue más para ellos que para ti. La #OpiniónFIA de @_ninaandrade. #AztecaNoticias #Noticias #Información #LoÚltimo #ÚltimasNoticias #Viral #paratí #FIA #LoDescubriEnTikTok #TikTokMeHizoVer #TikTokInforma #Mundo #Internacional ♬ sonido original - Azteca Noticias
¿A cuánto está el litro de gasolina en Campeche?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.49 pesos
- Diésel precio por litro: 26.71 pesos
Precio de gasolina en Zacatecas para diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.94 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.43 pesos
- Diésel precio por litro: 26.72 pesos
Precio de gasolina en Tabasco hoy 8 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.93 pesos
- Diésel precio por litro: 25.78 pesos
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.50 pesos por litro, seguido de Tabasco en 23.59 pesos.
Por el contrario, Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.88 pesos el litro.