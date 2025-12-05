Dólar sorprende al mercado: así impactó en el cierre de la BMV y Wall Street hoy 5 de diciembre

La jornada financiera de hoy cerró marcada por movimientos contrastantes entre la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street, mientras el precio del dólar mostró variaciones este viernes 5 de diciembre.

Estos ajustes reflejan la cautela de los mercados financieros ante nuevos datos económicos y expectativas globales.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores?

La Bolsa Mexicana de Valores registró una jornada negativa este 5 de diciembre de 2025, luego de que el índice S&P/BMV IPC cerrara en 63,378.3 puntos, lo que representa una caída de 0.53% respecto al día anterior.

Este retroceso fue de 336.56 puntos. El volumen operado alcanzó los 109.9 millones de títulos, una cifra moderada que muestra que los inversionistas se mantuvieron cautelosos ante el panorama económico.

¿Qué está pasando con el Wall Street?

Hoy el Wall Street registró ganancias moderadas, impulsado por nuevos datos económicos favorables, el Dow Jones Industrial Average subió un 0.49%, mientras que el S&P 500 avanzó 0.46% y el Nasdaq Composite ganó 0.56%.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

El dólar continúa con una ligera tendencia a la baja en Banco Azteca, donde este viernes se cotiza en 17.60 pesos para la compra y 18.51 pesos para la venta.

En tanto, el tipo de cambio interbancario de referencia se ubica en 18.53 pesos, reflejando un ajuste moderado en el mercado cambiario frente a la jornada previa.

¿Cuál es el precio de Bitcoin?

El Bitcoin inició el fin de semana con una leve corrección tras las ganancias registradas en la jornada previa. La criptomoneda se negocia en 90,693.39 dólares por unidad, lo que representa una caída del 1.51%. Convertido al tipo de cambio en México, el BTC ronda los 1,649,734.53 pesos, con un retroceso de 1.76%.

¿Cómo quedo el precio del barril de petróleo hoy 5 de diciembre?

La falta de avances en las conversaciones de paz en Ucrania dio algo de soporte a las cotizaciones, pero ese impulso se vio limitado por las expectativas de una sobreoferta global.

El Brent terminó en 63.19 dólares por barril, con una leve baja del 0.1%, mientras que el WTI retrocedió 0.2% para ubicarse en 59.57 dólares. Por su parte, la mezcla mexicana de exportación se estimó en 56.00 dólares por barril, reflejando también un ajuste moderado a la baja.