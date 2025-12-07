¿En cuánto te sale llenar el tanque? Precio de la gasolina en México para este domingo 7 de diciembre 2025; lista por estado

¿Quieres llenar el tanque? La gasolina en México registró cambios importantes en su precio este domingo 7 de diciembre 2025. Fuerza Informativa Azteca te comparte el costo en distintas regiones del país.

El precio de gasolina puede variar dependiendo de la zona y establecimiento al que se acuda a cargar combustible; conoce el estado más barato.

¿A cuánto está el litro de gasolina hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos

Diésel precio por litro: 26.40 pesos

Precio del gas natural vehicular 7 de diciembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 7 de diciembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo domingo de diciembre 2025.



Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Diésel precio por litro: 26.19 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 7 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.34 pesos

Diésel precio por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 7 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.60 pesos

Diésel precio por litro: 26.52 pesos

Precio de gasolina hoy 7 de diciembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligero aumento para este domingo, acercándose a los 24 pesos por litro.



Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.15 pesos

Diésel precio por litro: 26.11 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Aguascalientes?

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.96 pesos

Diésel precio por litro: 26.38 pesos

Por esta razón no baja el precio de la gasolina en México; ¿cuánto cuesta llenar tu tanque?

Precio de gasolina en Baja California para diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 22.85 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.23 pesos

Diésel precio por litro: 25.29 pesos

Precio de gasolina en Veracruz hoy 7 de diciembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.63 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 24.79 pesos

Diésel precio por litro: 25.95 pesos

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Baja California , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 22.85 pesos por litro , seguido de Ciudad de México en 23.59 pesos.