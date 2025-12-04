¿El nombre más popular de México? Revelan cuántas personas se llaman “Guadalupe”; qué tan común es

¡Más allá de la fe! En México, el nombre de "Guadalupe" ha sido una presencia a lo largo de generaciones, ligado profundamente a la tradición y devoción religiosa a la Virgen de Guadalupe, pero ¿cuántos mexicanos se llaman como la morenita?

Este nombre sigue siendo uno de los más emblemáticos y reconocidos en todo el país.

¿Cuántos mexicanos llevan el nombre de "Guadalupe"?

El nombre de Guadalupe en México lo llevan alrededor de 15 mil 884 mujeres y 843 hombres, según el último reporte de Estadística de Natalidad, con corte en el 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En el caso de las mujeres, los nombres más frecuentes fueron "María Guadalupe" y "Sofía Guadalupe". Y en el caso de los hombres fue "José Guadalupe" y "Jesús Guadalupe".

guadalupe

El INEGI reveló que "Guadalupe", se ubicó entre los 500 nombres más populares en México durante el periodo del 2017 al 2021. Además, se registró que otras personas llevaban este nombre compuesto; te compartimos la lista de los más comunes:



Sofía Guadalupe

Ximena Guadalupe

Alexa Guadalupe

Victoria Guadalupe

Mia Guadalupe

Camila Guadalupe

Regina Guadalupe

Valeria Guadalupe

Aitana Guadalupe

Andrea Guadalupe

Milagros Guadalupe

Daniela Guadalupe

Emily Guadalupe

Itzel Guadalupe

Kimberly Guadalupe

Fátima Guadalupe

Renata Guadalupe

Romina Guadalupe

Otros de los nombre compuestos por "Guadalupe" están: Fernanda Guadalupe, Jesús Guadalupe, Valentina Guadalupe, Yamileth Guadalupe, Estrella Guadalupe, Evelyn Guadalupe, Karla Guadalupe, Melany Guadalupe, Naomi Guadalupe, Dayana Guadalupe, Aylin Guadalupe, Nicole Guadalupe, Lia Guadalupe, Alejandra Guadalupe, Samantha Guadalupe, entre otros más.

¿Qué significa el nombre de "Guadalupe"?

¿Tiene un significado místico? El nombre de Guadalupe, es de origen árabe-español, que significa "río de lobos" o "rincón oculto", ya que proviene de la palabra árabe "Wadi-al-lub".

Por otro lado, en náhuatl, se asocia con la frase "Coatlaxopeuh", que significa "la que aplasta la serpiente".

Ambas interpretaciones, en náhuatl y árabe, son relevantes para su significado histórico y cultural, especialmente en México, donde la Virgen de Guadalupe, cumple un papel importante en la cultura de este país.