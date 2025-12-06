¡Se mueve el precio de la gasolina HOY! Así quedó para este sábado 6 de diciembre 2025

Ya comenzó el fin de semana, y antes de salir, es momento de revisar el tanque. Para cuidar tu economía, es indispensable conocer el costo de la gasolina. Te presentamos el informe actualizado del precio promedio de la gasolina en México hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, para que elijas la opción más conveniente y aproveches al máximo tu descanso.

A continuación, te mostramos el precio promedio a nivel nacional, junto con un desglose detallado para que sepas cuánto cuesta cargar combustible en ciudades clave como la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex), Jalisco y Nuevo León.

Precio promedio del litro de gasolina en México hoy 6 de diciembre

Según los precios promedio reportados a nivel nacional al corte del 6 de diciembre de 2025:

Gasolina Regular (Magna): $23.39 pesos por litro

$23.39 pesos por litro Gasolina Premium: $25.90 pesos por litro

$25.90 pesos por litro Diésel: $26.40 pesos por litro

Precios del gas natural vehicular hoy 6 de diciembre

Mínimo por litro: $10.61 pesos

por litro: $10.61 pesos Promedio por litro: $12.60 pesos

por litro: $12.60 pesos Máximo por litro: $14.90 pesos

¿En cuánto está la gasolina en la CDMX hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.49 pesos por litro

$23.49 pesos Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro

$26.12 pesos por litro Diésel: $26.19 pesos por litro

El municipio con el precio más barato de gasolina Magna es Naucalpan con 22.99 pesos, mientras que el más caro es Magdalena Contreras con 23.99 pesos por litro.

¿En cuánto está la gasolina en Edomex hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.60 pesos por litro

$23.60 pesos por litro Gasolina Premium: $25.34 pesos por litro

$25.34 pesos por litro Diésel: $25.89 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Jalisco hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.88 pesos por litro

$23.88 pesos por litro Gasolina Premium: $26.60 pesos por litro

$26.60 pesos por litro Diésel: $26.52 pesos por litro

¿En cuánto está la gasolina en Nuevo León hoy?

Gasolina Regular (Magna): $23.70 pesos por litro

$23.70 pesos por litro Gasolina Premium: $27.14 pesos por litro

$27.14 pesos por litro Diésel: $26.11 pesos por litro

¿En qué lugar de México es más barata la gasolina hoy?

Según los datos reportados, el Estado de México mantiene uno de los precios promedio más bajos entre las ciudades clave para la Gasolina Regular con $23.60 pesos por litro.

En contraste, Jalisco registra el costo promedio más alto entre estas entidades, cotizando la Gasolina Regular en $23.88 pesos por litro.

Hoy No Circula para este sábado 6 de diciembre

El programa Hoy No Circula para este primer sábado de diciembre aplica a los siguientes vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):

Vehículos con Holograma 1 cuya placa termine en número NON (impar).

cuya placa termine en número (impar). Todos los vehículos con Holograma 2 .

. Todos los vehículos con placas Foráneas.

Importante: Los vehículos con Holograma 0 y 00 están exentos de estas restricciones y pueden circular libremente.