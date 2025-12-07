¿Se te acabó el tanque? Así queda el Precio del Gas LP en México del 7 al 13 de diciembre

Durante la semana del 7 al 13 de diciembre de 2025, el precio del Gas LP en México oscila entre 17 y 23 pesos por kilogramo, mientras que por litro se mantiene en un rango de 9 a 12 pesos en la mayor parte del país.

Es importante considerar que el costo final varía según cada región, ya que algunas zonas de la República Mexicana registran tarifas más altas o más bajas.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para este periodo, el municipio de Jiménez, Coahuila, mantiene uno de los precios más bajos, con 17.67 pesos por kilogramo y 9.54 pesos por litro. Le sigue Hidalgo en Coahuila, donde el Gas LP se vende en 17.86 pesos el kilogramo y 9.64 pesos el litro.

Otros lugares con tarifas accesibles son:

Juárez, Chihuahua, con 18.04 pesos por kilogramo y 9.74 pesos por litro.

Ascensión, Chihuahua, donde el costo llega a 18.48 pesos por kilogramo y 9.98 pesos por litro.

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

En contraste, La Paz, Baja California Sur, registra el precio más alto, con 22.52 pesos por kilogramo y 12.16 pesos por litro.

También destacan entre las zonas más costosas:

Cozumel, Quintana Roo, con 20.07 pesos el kilogramo y 11.92 pesos el litro.

Tamazula, Durango, con 22.09 pesos por kilogramo y 11.93 pesos por litro.

Concepción del Oro, Zacatecas, donde se ubica en 21.96 pesos el kilogramo y 11.86 pesos el litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 7 al 13 de diciembre de 2025

La Comisión Nacional de Energía (CNE) reporta que el Gas LP en la Ciudad de México mantiene un costo de 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, sin cambios respecto a la semana previa.

En el Estado de México, el precio es el mismo: 19.64 pesos por kilogramo y 10.61 pesos por litro, aunque puede variar conforme al municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? (Precios del 7 al 13 de diciembre de 2025)

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Gas LP se ofrece en 20.15 pesos por kilogramo y 10.88 pesos por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio alcanza 20.08 pesos por kilogramo y 10.85 pesos por litro.

