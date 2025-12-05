Dólar cierra la semana en mínimo de 5 semanas: Precio dólar hoy 5 de diciembre

El dólar estadounidense amanece con debilidad este viernes, cotizando cerca de su mínimo de cinco semanas. La causa principal es la expectativa generalizada de que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés la próxima semana, una apuesta que los operadores no creen que cambie, incluso después de la publicación de la lectura clave de la inflación de Estados Unidos (que se retrasó).

El dólar está particularmente débil frente al yen, ya que la moneda japonesa se disparó a un máximo de casi tres semanas por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) podría, de manera sorpresiva, elevar las tasas este mismo mes.

Precio del dólar hoy 5 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se mantiene en la tendencia bajista, con un ligero ajuste: se ubica en $17.60 pesos a la compra y en $18.51 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.53 pesos para este viernes.

Precio del dólar canadiense hoy 5 de diciembre

El precio del dólar canadiense mantiene la estabilidad en el cierre de semana, con su referencia alrededor de $18.70 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura de este viernes a la compra y 11.05 a la venta.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 5 de diciembre?

El Bitcoin se toma un respiro en el fin de semana, con una ligera caída después de las ganancias de ayer. La criptomoneda cotiza en $90,693.39 dólares por unidad, con una baja del 1.51%. Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,649,734.53 pesos por unidad, con una baja del 1.76%.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 5 de diciembre?

Los precios del petróleo se mantuvieron estables el viernes, apoyados por el estancamiento de las conversaciones de paz en Ucrania, aunque las ganancias fueron contrarrestadas por expectativas de un exceso de oferta.

El precio del barril es de:

