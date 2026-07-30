Cada 72 horas “nace” una nueva sustancia sintética en el mundo; revela informe de la ONU sobre las drogas

Las drogas están ganando terreno en creación, distribución, consumo y percepción en el mundo, reveló un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de la OMS. El documento que expone cómo los traficantes aprovechan la tecnología para introducir estas sustancias peligrosas a una mayor velocidad, generando así una crisis sanitaria internacional sin precedentes.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2026, 331 millones de personas consumieron alguna droga en 2024, una cifra que representa al 6.2% de la población mundial entre 15 y 64 años frente al 5.2% del 2014, lo que significa uno de cada 16 habitantes del mundo.

Nace una nueva sustancia química cada 72 horas según la UNODC

El escrito reveló que en 2024 se encontraron en los decomisos 118 nuevas sustancias psicoactivas de un total de 755 que ya circulaban en los mercados, cinco veces más tipos de narcóticos que los detectados antes del 200. Esto no solo genera el desbordamiento completo de los controles de salud, sino que el número de drogas aumenta con un compuesto nuevo cada 72 horas.

Human trafficking into scam operations is spreading. What began in Southeast Asia has spread to Africa, Europe, Latin America and beyond.



A united international response is essential.



Learn how UNODC is responding to this threat: https://t.co/gv7jGE6Z37#EndHumanTrafficking pic.twitter.com/UHHOOONFZU — UN Office on Drugs & Crime (@UNODC) July 25, 2026

Asimismo, el cannabis se mantiene como el producto de mayor demanda con 256 millones de consumidores en el 2024, seguido de:



Opioides con 63 millones

Anfetaminas con 32 millones

Cocaína con 25 millones

Éxtasis con 21 millones

¿Cuánta droga sintética se produce en el mundo?

Según la UNODC, el mercado mundial de opioides "sufrió" un cambio; tras la prohibición de narcóticos en Afganistán en 2022 —que restringe severamente la producción ilícita de opio y heroína— se crearon nuevas estrategias de suministro en otras latitudes del planeta. La producción en Myanmar aumentó 420 toneladas en 2021 a más de mil en 2025, aunque el incremento en ese país (junto con lo producido en Laos y México) no compensa las caídas registradas en Asia del Sur, ya que esta nación produjo más de 6 mil toneladas de opio en 2022.

¿Por qué la percepción positiva del cannabis aumentó su consumo?

Tras la despenalización del cannabis en el mundo, el número de personas que lo consumen registró un crecimiento del 40% en la última década, pues el nivel de percepción detona patrones en el comercio transnacional; por ejemplo, el 3.8% de la población usaba esta droga en el 2014 pero en el 2024 aumentó a 4.8%. Asimismo, los decomisos de esta planta alcanzaron niveles históricamente altos en el el mismo año.

Cocaína aumenta su producción y podría superar la demanda mundial

Según la UNODC, las redes criminales ya saturan los mercados para maximizar sus ganancias, y la producción de cocaína mantuvo su alza en el 2024, multiplicándose cuatro veces en los últimos 10 años, alcanzando una estimación de más de 4 mil toneladas en estado puro. Esto sugiere que el aumento generará un exceso de oferta, amenazando con expandir el alcance del narcótico hacia las poblaciones más vulnerables, generando consecuencias desastrosas para la población en general.