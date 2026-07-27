Con drogas y placas robadas: Detienen a un hombre relacionado con el robo de autopartes en la Cuauhtémoc, CDMX; ya tenía historial

Un hombre de 51 años fue detenido abordo de un taxi blanco con rosa que transitaba por las calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por su presunta relación con el robo de auto partes en la zona centro de la CDMX.

Cámara de vigilancia, drogas y placas robadas: Así fue la detención en la Doctores

La detención del hombre de 51 años ocurrió cuando policías capitalinos lograron identificar, por medio de las cámaras de video vigilancia, al vehículo de color blanco con rosa, el cual estaba relacionado con el robo de autopartes en CDMX.

Una vez que le fue marcado el alto al conductor, comenzaron con la inspección, en la que aseguraron dos placas de circulación para vehículo, con reporte de robo activo, además de 15 bolsas con presunta metanfetamina.

Después de la inspección, el hombre de 51 años fue detenido y puesto s disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal, además de continuar con las investigaciones correspondientes.

"Ubicaron el paso de un vehículo color blanco con rosa al cual le daban seguimiento y que, al perecer, se encuentra relacionado en varios robos de autopartes", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a través de un comunicado en su página web.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, policías de la #SSC detuvieron a un sujeto que viajaba a bordo de un vehículo posiblemente relacionado en varios robos de autopartes cometidos en la zona centro.



La acción policial se registró cuando los operadores del… pic.twitter.com/GcU35F66o3 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 27, 2026

Tenía antecedentes desde 1995: Detenido en la Doctores ya había estado en prisión

El hombre de 51 años, del que se desconoce su identidad, ya contaba con un ingreso penitenciario tras ser acusado por el delito de robo en el año de 1995.

"Tras un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo, en el año 1995", declararon las autoridades capitalinas dentro del mismo comunicado oficial.