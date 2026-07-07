Golpe millonario al narco; decomisan más de una tonelada de cocaína en Michoacán

Un operativo conjunto de autoridades federales permitió asegurar más de una tonelada de presunta cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, uno de los principales puntos de comercio marítimo del país.

El cargamento fue localizado al interior de un buque mercante durante una inspección realizada por personal naval, ministerial y aduanero. De acuerdo con las autoridades, el decomiso representa una afectación económica superior a 259 millones de pesos para la delincuencia organizada.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, autoridades federales aseguraron 1,187 kg de presunta cocaína a bordo de un buque mercante.



Esto evitó que más de 2 millones de dosis llegaran a las calles y se afectó a la delincuencia organizada… pic.twitter.com/cM41tJGDGG — Aduanas de México (@AduanasMx) July 7, 2026

¿Cuánta droga fue asegurada en el puerto de Lázaro Cárdenas?

Durante la revisión de contenedores, elementos de la Secretaría de Marina, con apoyo de binomios caninos especializados, localizaron 20 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

Tras el pesaje, el cargamento arrojó un peso aproximado de mil 187 kilogramos, por lo que fue asegurado y entregado al Ministerio Público Federal, que abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades estiman que el aseguramiento evitó la distribución de más de dos millones de dosis en el mercado ilegal.

En #Michoacán, @SEMAR_mx, @AduanasMx y autoridades federales, aseguraron a bordo de un buque mercante 20 bultos que contenían más de una tonelada de presunta cocaína. https://t.co/SbzqrFop4X pic.twitter.com/3BVFIfmPwH — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 7, 2026

Además del valor económico, superior a 259 millones de pesos, el decomiso representa un golpe a la capacidad financiera y logística de los grupos criminales que operan rutas de tráfico de drogas a través de los puertos del Pacífico.

La detección fue posible gracias a un análisis de riesgo aplicado a la embarcación y a una inspección física de los contenedores, sin embargo, las autoridades no mencionaron sobre personas detenidas.

En el operativo participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, como parte de las acciones permanentes para reforzar la seguridad en los puertos del país.

