Localizan planta de cannabis de 2 metros de altura en plena avenida de Ciudad Juárez
Vecinos de la Zona Dorada en Ciudad Juárez reportaron una planta de cannabis de 2 metros en un drenaje pluvial. Bomberos y Policía Municipal ya investigan el caso.
La mañana de este 14 de julio de 2026, los vecinos encontraron una planta de cannabis de más de 2 metros de altura dentro de un drenaje pluvial situado en plena avenida de la Zona Dorada de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Hallazgo inusual en la Zona Dorada de Ciudad Juárez
El descubrimiento ocurrió a escasa distancia de las oficinas del Infonavit, entre hoteles, plazas comerciales y a unas cuadras del consulado de Estados Unidos en la ciudad.
Al percatarse de la planta, los vecinos reportaron el hallazgo a las autoridades. Bomberos de Ciudad Juárez descendieron con una escalera hasta el drenaje para retirar la planta y asegurarla. Tras el retiro, entregaron la planta a la Policía Municipal para que se hiciera cargo y realizara las diligencias correspondientes.
Localizan extraña planta en zona dorada de #CiudadJuárez @AztecaNoticias @adnnoticiasmx #Chihuahua pic.twitter.com/YhegweR3sf— Reynaldo Lara (@reynaldolarar) July 14, 2026
Acciones de los bomberos y autoridades tras el reporte
Las autoridades municipales informaron que la Policía Municipal asumió la custodia de la planta y abrió la investigación para determinar su origen y responsabilidades. Por el momento, no se han dado a conocer detenciones ni imputaciones relacionadas con el hallazgo.