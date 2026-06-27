Inflación “asfixia” productos de la canasta básica y obliga a familias mexicanas a reducir sus porciones

Azteca Noticias recorrió los mercados locales de la Ciudad de México (CDMX) para evidenciar el duro impacto de la inflación en la economía familiar; este ejercicio de compra resultó insuficiente para cubrir una canasta básica completa con solo mil pesos.

Los productos de alto consumo como la papa y el aguacate registraron incrementos alarmantes, llegando a costar hasta $40.00 y $80.00 pesos el kilo, respectivamente, mientras que el apartado de verduras, pasó de costar $158.00 pesos en enero a $234.00 pesos.

Ante este panorama, donde las “ligeras bajas” en proteínas como la res y el pollo no logran mitigar el impacto real, las familias mexicanas reportan tener que reducir más el volumen de sus compras, omitiendo alimentos clave con tal de evitar el desperdicio y adaptándose a una realidad donde el dinero rinde cada vez menos.