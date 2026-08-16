“Mi primera chamba": 5 pasos para no gastar tu primer sueldo y evitar deudas

Recibir el primer sueldo representa uno de los primeros pasos hacia la independencia económica, pero también puede convertirse en un reto si no existe un plan para administrar el dinero. Antes de pensar en qué comprar, especialistas recomiendan identificar cuánto se recibe, cupando se necesita gastar y lo que puedes ahorrar,.

Una de las primeras acciones debe ser elaborar un presupuesto sencillo que permita conocer los ingresos y gastos.

La idea es separar desde el principio el dinero destinado a necesidades, ahorro, deudas, entretenimiento e incluso inversiones.

¿Cuánto del primer sueldo conviene ahorrar?

Una referencia inicial puede ser separar entre 10 y 20% del ingreso, aunque la cantidad dependerá de los gastos y posibilidades de cada persona. Lo importante es comenzar con una cantidad que pueda mantenerse de manera constante.

El objetivo no debería ser ahorrar únicamente durante el primer mes, sino convertir esa separación de dinero en un hábito.

"Es crear esa cultura o ese hábito de al siguiente mes lo repitas y lo repitas y lo repitas", dijo Erick Gómez, contador.

¿Cómo hacer mi primer presupuesto en cinco pasos?

Para organizar el dinero desde el primer sueldo, se puede comenzar con un presupuesto sencillo:



Identificar tus ingresos. Registra cuánto recibes y cada cuándo. Si tienes ingresos variables, también debes considerarlos. Identifica tus gastos. Anota renta, servicios, alimentos, transporte y cualquier otro pago necesario. Define cuánto destinarás al ocio. Salir, acudir al gimnasio, comprar algo que te gusta o realizar alguna actividad recreativa también puede contemplarse dentro del presupuesto. Aparta una cantidad para ahorrar o invertir. Establece desde el inicio cuánto dinero vas a separar para construir un ahorro y, posteriormente, explorar opciones de inversión. Revisa constantemente tus gastos. Monitorear el presupuesto permite saber si estás gastando más de lo planeado y hacer ajustes antes de quedarte sin dinero.

¿Conviene solicitar una tarjeta de crédito desde el primer empleo?

Una tarjeta de crédito puede ayudar a comenzar a construir un historial crediticio, pero utilizarla correctamente es fundamental.

El riesgo aparece cuando las compras superan la capacidad de pago. Por ello, es importante establecer límites personales y evitar utilizar todo el crédito disponible.

Evita vivir por encima de tus ingresos

Uno de los errores más comunes al comenzar a trabajar es aumentar rápidamente el nivel de gastos. Tener sueldo no significa que todo el ingreso esté disponible para gastar.

Por ejemplo, comprar un automóvil implica considerar no solamente el precio del vehículo, sino también gasolina, mantenimiento, trámites y otros gastos relacionados.

¿Cuál es la clave para cuidadr el primer sueldo?

La principal recomendación es comenzar a separar el dinero desde el momento en que se recibe, en lugar de esperar a ver cuánto queda al final del mes.

"Que disfruten su primer sueldo, que es una ilusión muy bonita y que sean muy conscientes y muy responsables de como lo van a separar", dijo Erick Gómez.