¿Se te apagó el boiler? Consulta el precio del gas LP del 16 al 22 de agosto de 2026

Durante la semana del 16 al 22 de agosto de 2026, los precios del Gas LP en México se mantienen en rangos que van de los 16 a los 22 pesos por kilogramo, y entre 9 y 12 pesos por litro, dependiendo de la región.

Es importante considerar que el precio del gas varía según el municipio, por lo que conviene revisar con regularidad la tarifa aplicable en tu localidad.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para este periodo, los municipios de Navas, Piedras Negras y Zaragoza en Coahuila registran uno de los precios más bajos del país , con un costo de $16.80 pesos por kilogramo y $9.07 por litro. Le sigue Tizayuca, Hidalgo, donde el gas se vende en $19.71 pesos por kilo y $10.64 por litro.

Otras regiones con precios accesibles son los municipios de Guerrero e Hidalgo en Coahuila, con un costo de $16.88 por kilogramo y $9.12 por litro, así como Juárez, Chihuahua, donde se ubica en $17.19 el kilo y $9.29 el litro.

¿Dónde está más caro el Gas LP en México?

En contraste, Comondú, Baja California Sur, encabeza la lista de precios más altos, con una tarifa de $22.40 pesos por kilo y $12.10 por litro.

También destacan los municipios de:



Los Cabos, Baja California Sur: $22.21 por kilo y $11.99 por litro

Loreto y Mulegé en Baja California Sur: $22.26 por kilo y $12.02 por litro

Angostura, Sinaloa: $22.03 por kilo y $11.90 por litro

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 16 al 22 de agosto de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP está $19.05 pesos por kilogramo y $10.29 por litro, con lo que tuvo una ligera baja respecto a la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), los precios son similares: $19.05 por kilo y $10.29 por litro, aunque podrían variar ligeramente según el municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Gas LP tiene un precio de $19.15 por kilogramo y $10.34 por litro. Por su parte, en Monterrey, Nuevo León, se reporta un precio de $19.09 por kilo y $10.31 por litro.

