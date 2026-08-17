Bloqueos en carreteras de México EN VIVO hoy: Vuelca tráiler en la México-Toluca
¿Hay bloqueos este lunes 17 de agosto? Sigue la información en vivo de todo lo que sucede en las carreteras de México.
¿Hay un bloqueo este lunes 17 de agosto? Consulta la actividad completa de las carreteras de México para que no te quedes atorado en el tráfico.
En Azteca Noticias te brindamos el minuto a minuto para que te mantengas informado y llegues a tiempo a tu destino.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 17 de agosto: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Vuelca tráiler en la México- Toluca
Se registra afectación vial y cierre parcial de circulación sobre la carretera México - Toluca, a la altura del kilómetro 037+900, dentro del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, con dirección a la ciudad de Toluca, debido a la atención de un accidente vial.
Servicios de emergencia y personal de seguridad vial se encuentran en el sitio para dar auxilio y retirar los vehículos involucrados.
Cierran autopista Guadalajara - Colima por choque múltiple y derrame de diésel; reportan 5 lesionados
Un choque múltiple registrado a la altura del kilómetro 10 de la autopista Guadalajara - Colima dejó un saldo preliminar de cinco personas lesionadas y un derrame de diésel.
Cuerpos de emergencia, bomberos y unidades médicas de la región se movilizaron para brindar atención médica a los heridos y realizar maniobras para contener el derrame de combustible, evitando riesgos mayores para los automovilistas.
Percance en la carretera Zaragoza–Satevó, Chihuahua
Se registra cierre total a la circulación sobre la carretera Zaragoza–Satevó, a la altura del kilómetro 74, en el estado de Chihuahua, debido a la volcadura de un tráiler.
Servicios de emergencia y autoridades de seguridad vial se desplazan al lugar del accidente para auxiliar en la contingencia y comenzar las labores para el retiro de la unidad pesada.
Accidente en la carretera Tlaxco–Tejocotal por volcadura y derrame de combustible en Zacatlán, Puebla
Se registra cierre total a la circulación sobre la carretera Tlaxco–Tejocotal, en el municipio de Zacatlán, Puebla, debido a la volcadura de un vehículo tipo pipa.
Unidades de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de emergencia laboran en la zona para controlar y contener un derrame de combustible ocasionado por el percance, previniendo riesgos para los automovilistas y habitantes del sector.
Cierre parcial en la carretera México-Puebla a la altura de Amozoc
Se registra afectación vial y cierre parcial de circulación sobre la carretera México-Puebla, cerca del kilómetro 134+000, cerca de la colonia Chachapa, dentro del municipio de Amozoc, Puebla, debido a la atención de un accidente vial.
Servicios de emergencia y autoridades de tránsito siguen laborando en el punto para el retiro de las unidades involucradas y la limpieza de la zona.
Cierran autopista Guadalajara - Colima por choque múltiple
Se registra cierre a la circulación sobre la autopista Guadalajara - Colima, a la altura del kilómetro 10, con dirección a la ciudad de Guadalajara, debido a la atención de un accidente por choque por alcance múltiple.
Equipos de emergencia y personal de la autopista se encuentran laborando en el sitio para el rescate, atención médica y retiro de las unidades involucradas.
Cierre en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México en Hidalgo
Se registra afectación vial y cierre parcial de circulación en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, Arco Norte, a la altura del kilómetro 071+700, dentro del territorio del estado de Hidalgo, debido a un accidente vial.