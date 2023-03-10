Automóvil causa destrozos al irrumpir en aeropuerto Carolina del Norte

Un automóvil invadió la pista en el aeropuerto de Wilmington, en Carolina del Norte y luego de una persecución, acabó dentro de la terminal, ocasionando heridas leves en un oficial y el conductor detenido.

Un portavoz de asuntos públicos de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dijo que un oficial del aeropuerto sufrió heridas leves durante el incidente y fue llevado a un hospital para recibir atención médica, pero se desconoce su estado de salud actual.

El Automóvil ingresó a la pista del aeropuerto

Según datos de la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover, el automóvil "rompió" una cerca en el Aeropuerto Internacional de Wilmington y se dirigió hacia la pista.

Cuando el sospechoso comenzó a salir de la pista, fue "atacado por agentes" y "finalmente terminó dentro de la terminal después de atravesar y dañar puertas y ventanas", dijo la oficina del alguacil.

Las fotos de la escena mostraban al automóvil de color blanco dentro del vestíbulo de la terminal del aeropuerto con daños significativos en la parte delantera del vehículo y vidrios rotos esparcidos por el piso.

El conductor del automóvil bajo investigación

El conductor masculino de edad avanzada, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, fue detenido y enfrentará múltiples cargos estatales y federales, dijo la oficina del alguacil.

El aeropuerto en Carolina del Norte dijo en un comunicado que el incidente "tuvo un impacto mínimo en las operaciones" pese a los destrozos y confirmó que nadie más resultó herido. Los destrozos están siendo reparados y los operadores de limpieza levantaron los escombros.

Sin bien los aeropuertos son espacios muy seguros, no están exentos de momentos singulares, como el que se vivió hace casi un mes, donde un avión de American Airlines y un autobús de pasajeros chocaron en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

De este accidente, cinco personas resultaron heridas, cuatro de ellas tuvieron que ser trasladadas a hospitales y una más recibió atención médica en el lugar. Por fortuna no se reportaron fallecidos.