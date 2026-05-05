Explota fábrica de pirotecnia en China; hay 26 muertos y escombros volaron a un kilómetro de distancia

Una tragedia sucedió en la provincia de Hunan, en China, donde una fábrica de pirotecnia sufrió una explosión y dejó al menos 26 personas muertas, así como alrededor de 61 heridos.

¿Qué pasó en la fábrica de pirotecnia en Hunan, China?

La catástrofe ocurrió la tarde del 4 de mayo de 2026 en la fábrica de juegos pirotécnicos de Huasheng, en la ciudad de Liuyang, al sur de China, alrededor de las 16:40 horas, tiempo local, 2:00 horas, tiempo del centro de México.

La explosión fue tan fuerte que hasta vecinos de la zona reportaron vidrios rotos debido a la onda expansiva.

Las autoridades locales investigan la causa de la explosión y tomaron “medidas de control” contra el personal a cargo de la empresa, de acuerdo con medios estatales. Además, informaron que dos almacenes de pólvora en el área de la fábrica representaban un riesgo durante las labores de rescate.

Al lugar acudieron más de mil 500 elementos de emergencias, acompañados de perros, drones y robots, quienes lograron rescatar a siete personas atrapadas entre los escombros.

Causas del accidente en la fábrica de juegos pirotécnicos Huasheng

El presidente Xi Jinping llamó a que todos los cuerpos de emergencia acudieran a la zona y ayuden a los lesionados. También exigió una investigación sobre las causas y los responsables del accidente.

Un habitante a un kilómetro de distancia de la fábrica aseguró que los vecinos deben tomar desviaciones en los caminos, debido a que cayeron escombros en las carreteras. Incluso refirió que los marcos de ventanas quedaron deformados y hasta algunas puertas de aluminio perdieron la forma debido a la onda expansiva de la explosión.

Antecedentes de explosiones de pirotecnia en China

La ciudad de Liuyang es conocida por albergar varias fábricas de pirotecnia y de hecho es conocida como la mayor fabricante de juegos pirotécnicos en el mundo.

En China, las explosiones en tiendas y fábricas de pirotecnia son habituales. En febrero de 2026, 12 personas murieron debido a una explosión en una tienda de juegos pirotécnicos en la provincia de Hubei.

