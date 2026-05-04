No fue accidente: Revelan causa del desplome de avión de China Eastern en 2022

Después del desplome de un avión Boeing 737-800, operado por China Eastern en 2022, que dejó a sus 132 ocupantes muertos, las autoridades de Estados Unidos revelaron que alguien intencionadamente cortó el flujo de combustible a los motores.

La aeronave que cubría el vuelo MU5735 despegó de Kunming hacia Guangzhou el 21 de marzo de 2022, cuando perdió el contacto en la ciudad de Wuzhou y se precipitó en la región remota de Guangxi, matando a los 123 pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Revelaciones de la NTSB sobre el desplome del vuelo MU5735

Una investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) determinó que alguien apagó el interruptor de combustible de forma deliberada. El organismo estadounidense investigó el siniestro, ya que la legislación internacional regula que debe ayudar en las pesquisas una agencia del país donde fue fabricada la aeronave.

¿Fue intencional el accidente del Boeing 737 de China Eastern?

“Se descubrió que, mientras se volaba a 29,000 pies de altitud, los interruptores de combustible de ambos motores pasaron de la posición de funcionamiento a la de apagado. La velocidad de los motores disminuyó tras el cambio en los interruptores de combustible”, revela el informe de la NTSB liberado por una respuesta de solicitud de acceso a la información y publicado por la cadena CNN.

Estos interruptores de combustible controlan el flujo de turbosina a los motores. En el Boeing 737, el piloto debe levantar el interruptor antes de poder moverlo de la posición de encendido a apagado. El informe no detalla quién pudo mover el interruptor de combustible. Esto recuerda al desplome del avión de Air India en 2025, donde registros de la grabadora de voz indican un cambio en el suministro de combustible.

El informe oficial mostró que la grabadora de datos de vuelo dejó de grabar cuando los generadores del avión perdieron energía a 26 mil pies de altitud. En contraste, la grabadora de voz de la cabina sí pudo grabar por una batería de respaldo, pero aunque los investigadores de Estados Unidos pudieron obtener grabaciones, no conservaron una copia de ellas.

La postura de China ante los hallazgos de las autoridades estadounidenses

La Administración de Aviación Civil de China (CAAC), el equivalente a la NTSB en dicho país, ha insistido previamente que este no fue un desplome intencional, aunque no ha detallado las razones del desastre aéreo más mortal en el gigante asiático en décadas.

En mayo de 2022, el diario estadounidense Wall Street Journal reveló que la información de la caja negra revelaba que un operador humano causó el desplome del avión. Sin embargo, la CAAC descartó dicho reporte y aseguró que la tripulación poseía licencias válidas y había cumplido con controles médicos el día del incidente.