La nueva carta que “El Chapo” Guzmán envió a la Corte de Nueva York

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera ha vuelto a dirigirse a las autoridades estadounidenses con una petición desesperada. A través de una nueva carta escrita de su puño y letra en inglés, el exlíder del Cártel de Sinaloa solicitó formalmente a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York su apoyo para ser trasladado de vuelta a territorio mexicano.

El documento, fechado el 23 de abril y recibido oficialmente por la oficina de Brooklyn el pasado 1 de mayo, fue enviado desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán cumple una condena de cadena perpetua.

¿Qué dice la carta que envió "El Chapo" a corte de Nueva York?

En la misiva, Guzmán Loera apela a la imparcialidad de la ley y asegura que existen elementos en su proceso que no fueron probados, lo que a su juicio debería invalidar su veredicto actual. A continuación, presentamos una traducción ajustada al sentido legal de su mensaje:

“El Chapo” pide regresar a México



El periodista @keegan_hamilton difunde una carta en inglés atribuida a Joaquín Guzmán



Desde la prisión de máxima seguridad en Colorado, escribe al tribunal de Brooklyn



Solicita ayuda para “regresar a mi país” pic.twitter.com/nqRtvbI3Y0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2026

"Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn. Mi nombre es Joaquín Guzmán y estoy luchando por una liberación mediante extradición de regreso a México. Hoy he escrito varias cartas sobre la imparcialidad de mi apelación para obtener un trato igualitario ante la ley en la próxima fecha establecida. Esta es una carta respetuosa sobre la violación de mis derechos ante los tribunales respecto a la evidencia contundente que no fue probada para desestimar mi caso. Pido a los tribunales de distrito que se respete mi derecho de solicitar el regreso a mi país y busco cambios por la violación de mi veredicto para que sea justo bajo la ley federal. Mientras se completa mi apelación para un nuevo juicio, también las partes de ambos países pueden establecer una política conjunta para devolverme a mi país. Gracias al Juez de Distrito de Brooklyn por esta solicitud. Joaquín Guzmán".

Un nuevo intento por anular su sentencia

Esta solicitud forma parte de los esfuerzos constantes de la defensa de Guzmán Loera por impugnar su condena de 2019. El capo insiste en que su proceso estuvo plagado de irregularidades y utiliza esta vía para presionar por una salida diplomática o jurídica que le permita cumplir su tiempo en México, apelando a una posible colaboración política entre ambas naciones.

Hasta el momento, la Corte de Brooklyn no ha emitido una respuesta oficial a esta nueva carta, la cual ya ha sido integrada al expediente del caso.